Samanyolu Haber /Gündem / AKP Ankara ilçe adaylarını açıkladı ... 3 ilçeyi MHP'ye bıraktı /01 Ocak 2019 15:25

AKP Ankara ilçe adaylarını açıkladı ... 3 ilçeyi MHP'ye bıraktı

AKP, Ankara'da aday tanıtım toplantısı ile Ankara ilçe adaylarını açıkladı

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 Kasım'da Mehmet Özhaseki'yi aday olarak açıklamıştı. AKP  Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra; AK Parti’nin ilçe adayları ve yerel seçimlerde desteklenecek MHP adayları da katılacak.

İŞTE AKP'NİN ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AKP'de adayların isimleri netleşirken kulislerde ise adaylığı açıklanacak isimler konuşuluyor. AKP'nin Ankara ilçe adaylarının sosyal ağlarda paylaşılan isim listesi şu şekilde:

Altındağ: Asım Balcı

Akyurt: Hilal Ayık

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Etimesgut: Enver Demirel (MHP) Cumhur İttifakı adayı

Evren: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP) Cumhur İttifakı adayı

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Mesut Akgül

Nallıhan: İsmail Öntaş

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP) Cumhur İttifakı adayı

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki
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