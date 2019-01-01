AKP Ankara ilçe adaylarını açıkladı ... 3 ilçeyi MHP'ye bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 Kasım'da Mehmet Özhaseki'yi aday olarak açıklamıştı. AKP Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra; AK Parti’nin ilçe adayları ve yerel seçimlerde desteklenecek MHP adayları da katılacak.
İŞTE AKP'NİN ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AKP'de adayların isimleri netleşirken kulislerde ise adaylığı açıklanacak isimler konuşuluyor. AKP'nin Ankara ilçe adaylarının sosyal ağlarda paylaşılan isim listesi şu şekilde:
Altındağ: Asım Balcı
Akyurt: Hilal Ayık
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Etimesgut: Enver Demirel (MHP) Cumhur İttifakı adayı
Evren: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP) Cumhur İttifakı adayı
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan
Keçiören: Turgut Altınok
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Mesut Akgül
Nallıhan: İsmail Öntaş
Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP) Cumhur İttifakı adayı
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki