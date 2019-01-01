AKP Ankara ilçe adaylarını açıkladı ... 3 ilçeyi MHP'ye bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 Kasım'da Mehmet Özhaseki'yi aday olarak açıklamıştı. AKP Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında duyurdu





Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra; AK Parti’nin ilçe adayları ve yerel seçimlerde desteklenecek MHP adayları da katılacak.





İŞTE AKP'NİN ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI





AKP'de adayların isimleri netleşirken kulislerde ise adaylığı açıklanacak isimler konuşuluyor. AKP'nin Ankara ilçe adaylarının sosyal ağlarda paylaşılan isim listesi şu şekilde:





Altındağ: Asım Balcı





Akyurt: Hilal Ayık





Ayaş: Burhan Demirbaş





Bala: Ahmet Buran





Beypazarı: Tuncer Kaplan





Çamlıdere: Hazım Caner Can





Çankaya: Amber Türkmen





Çubuk: Baki Demirbaş





Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi





Etimesgut: Enver Demirel (MHP) Cumhur İttifakı adayı





Evren: Hüsamettin Ünsal





Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP) Cumhur İttifakı adayı





Güdül: Muzaffer Yalçın





Haymana: Özdemir Turgut





Kahramankazan: Serhat Oğuz





Kalecik: Duhan Kalkan





Keçiören: Turgut Altınok





Kızılcahamam: Süleyman Acar





Mamak: Mesut Akgül





Nallıhan: İsmail Öntaş





Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP) Cumhur İttifakı adayı





Pursaklar: Ayhan Yılmaz





Sincan: Murat Ercan





Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik





Yenimahalle: Veysel Tiryaki