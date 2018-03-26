Samanyolu Haber /Gündem / AKP Afrin harekatı sebebiyle Öcalan'a heyet mi gönderdi? /26 Mart 2018 07:57

AKP Afrin harekatı sebebiyle Öcalan'a heyet mi gönderdi?

Afrin harekâtı öncesi devlet yetkililerinin İmralı’da kapsamlı bir görüşme yaptığı yönünde PKK tarafından gündeme getirilen iddia, kamuoyunda tartışılıyor. İddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Afrin harekatı öncesi devlet yetkililerinin İmralı’da kapsamlı bir görüşme yaptığı yönünde PKK tarafından gündeme getirilen iddia kamuoyunda tartışılırken, bugüne kadar devlet tarafından bu iddia konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Edinilen bilgiye göre HDP kaynakları da söz konusu iddianın doğru olup olmadığı hakkında net bir bilgiye sahip değil.

Bir yıl önce

HDP kaynakları, iddianın gerçek olup olmadığı konusunda bir bilgi olmamasına karşın, İmralı’da bir görüşme gerçekleştiyse bu görüşmenin en az bir yıl önce gerçekleşmiş olabileceği yorumları dile getiriliyor.

İmralı’da kamuoyu tarafından bilinen son görüşme, Eylül 2016 tarihinde Mehmet Öcalan’ın bayram ziyareti kapsamında gerçekleşmişti.

PKK yöneticisi Murat Karayılan, kendilerine yeni bilgiler ulaştığını ileri sürerek, İmralı’da Türkiye ve Rusya’nın, Afrin harekatı konusunda Abdullah Öcalan’a baskı yaptığını, Öcalan’ın kendisine gelen heyetin taleplerini reddettiğini iddia etmişti.
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