Samanyolu Haber /Gündem / AKP adayı ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı… /14 Ocak 2019 18:47

AKP adayı ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı…

Bilecik’in Osmaneli ilçesinin AKP’li mevcut Belediye Başkanı Münür Şahin’in tekrar aday gösterilmemesi üzerine belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi duruma tepki gösterdi. Başkan kalabalığa yaptığı açıklamada, "Bizler sizlerle birlikte bu güzel hizmetleri yaparken bir avuç rantçı, çıkarcı, hain bilgi kirliği ile fitne ve fesatla algı oluşturmuş" dedi.

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2014 yılında AKP'den Osmaneli Belediye Başkanı seçilen Münür Şahin, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler öncesi partisinden aday gösterilmedi. Bunun üzerine yüzlerce kişi belediye binası önüne toplandı. “Dik dur eğilme Osmaneli seninle” sloganları atan kalabalığa seslenen Başkan Münür Şahin, “Bizler sizlerle birlikte bu güzel hizmetleri yaparken bir avuç rantçı, çıkarcı, hain bilgi kirliği ile fitne ve fesatla algı oluşturmuş. Bu algılar ne yazık ki aklın mantığın, hizmetin önüne geçmiş. Sonuçta bir dönem daha hizmete devam edeceğimizi düşünürken farklı bir durumlar karşılaştık. Tabii ki partimizin bu kararına saygı duyuyoruz. Ancak bu karar verirken milletin isteğinden ziyade bu algı oluşturan menfaatçi grubun bilgi kirliliğinin etkin olduğunu üzülerek gördük ve sineye çektik.
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