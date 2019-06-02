AKP'nin 23 Haziran için B planı mı var?

İstanbul Beyoğlu'nda ikamet eden Ceylan Sarı isimli kadına, "sandık kurulu seçmen üye" olarak atandığına dair bir tebligat yapıldı. Ancak Ceylan Sarı'nın okuma-yazma bilmediği ifade edildi.







Okuma-yazma bilmeyen Ceylan Sarı'nın tutanaklara nasıl imza atacağı, tutanaklardaki itirazları nasıl değerlendireceği, hangi seçmenin gelip, imza atıp oy kullandığını kayıt altına alacağı ve sandık başında nasıl yemin edeceği gibi konular bilinmiyor.





NASIL SANDIK KURULU ÜYESİ OLDU?





Okur yazarlığı olmayan Sarı'nın, hiçbir partiye de üye olmadığı da ifade edilirken, sandık kurulu seçmen üye olarak nasıl atandığı tartışmaya sebep oldu. Sarı ailesinin, kendisinden habersiz bir şekilde, bir siyasi partiye üye yaptırılıp, sandık kurulu için görev verildiği iddia ediliyor.





Ceylan Sarı'nın eşi Selahattin Sarı, Odatv'ye verdiği mülakatta eşinin ev hanımı olduğunu ve okuma yazma bilmediğini belirterek, bu işin sorgulanması gerektiğini aktardı.





BEYOĞLU 1'İNCİ İLÇE SEÇİM KURULU'NDAN CEYLAN SARI'YA GELEN TEBLİGAT









"SABAHTAN BERİ EVLERİ DOLAŞIP BU KAĞITLARI TESLİM EDİYORUZ"







Selahattin Sarı, "Biz hiçbir siyasi partiye mensup değiliz. Hiçbir yerde kaydımız da yok. Herhangi bir okulda, bir düğünde, bir dernekte hiçbir kaydımız yok, sadece seçmeniz." diye konuştu.





Sarı, alt komşularının engelli bir oğlu olmasına rağmen o isme de aynı görevin gittiğini ifade ederken, kendisine tebligatı ulaştıran polislerin de, bu duruma isyan ettiğini ve, "Sabahtan beri evleri dolaşıp bu kağıtları teslim ediyoruz." dediğini aktardı.





Selahattin Sarı, şunları söyledi: "Konuştum gelen polisle… Polis de, 'abi hiç sorma kaç yere uğradım, adamın teki de benim okuma yazmam yok dedi' diye söyledi.. Polis de, 'Sabahtan beri evleri dolaşıp bu kağıtları teslim ediyoruz' diyerek isyan etti duruma."





Sarı, "Bu katakulli bir iş mi, bilmiyorum, göreceğiz. Bir önceki seçimin iptal edilme sebebi bu tip işler değil miydi?" sorusunu yöneltti.

SANDIK KURULLARI 6 ASIL 6 YEDEK ÜYEDEN TEŞKİL EDİLİYOR





298 sayılı Seçim Kanunu'na göre sandık kurullları 1'i başkan 6 asıl üye ve 6 yedek üyeden oluşuyor.





İlçe seçim kurullarınca son genel seçimlerde en çok oyu almış 5 siyasi partiden o ilçeye ait her bir sandık için 1 asıl 1 yedek üye bildirmeleri isteniyor.





Elektronik ortamda alınan bu veriler Seçim Sistemi'ne (SEÇSİS) işleniyor ve sandık kurulunun 6 üyesinin 5 tanesi siyasi partiler tarafından belirlenmiş oluyor.