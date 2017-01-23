Samanyolu Haber /Gündem / AKP 2 TV'yi daha KHK'yla kapattı /23 Ocak 2017 08:33

AKP 2 TV'yi daha KHK'yla kapattı

Kamuoyunda 'Caferilerin kanalı' olarak bilinen on4 TV dün gece yayımlanan 683 sayısı KHK kapsamında kapatıldı.

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Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı. KHK’lara göre;367 kişi görevinden ihraç edildi, 124 kişi göreve iade edildi. 2 televizyon kanalı kapatıldı. Kapatılan televizyon kanallarından birisi ise kamuoyunda ‘Caferilerin televizyonu’ olarak bilinen on4 TV.

CAFERİLERİN TELEVİZYONU

KHK kapsamında kapatılan TV kanalları ise; on4 Tv ismiyle yayın yapan Sivas Dijital Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait kanal ile, Kanal 12 ismiyle yayın yapan Azermedia 12 Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş.'ye ait televizyon kanal. on4 TV kamuoyunda ‘Caferilerin kanalı’ olarak biliniyordu. Kanalda Caferi cemaatine ait konular işleniyordu. on4 TV’nin web sitesinin de erişime engellendiği gözlendi.



KAPATMA GEREKÇESİ

KHK’da; söz konusu kanalların “terör örgütlerine destek vermek veya milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu için” kapatıldığı vurgulandı.
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