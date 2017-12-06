Samanyolu Haber /Gündem / AKP 16 yıllık hikâyesini anlattı; Gül, Davutoğlu ve Arınç kaç kareye girdi? /06 Aralık 2017 17:00

AKP 16 yıllık hikâyesini anlattı; Gül, Davutoğlu ve Arınç kaç kareye girdi?

AKP'nin internet sitesine koyduğu galeride Türkiye'de son 16 yılda yaşananlar ele alındı

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14 Ağustos 2001'de kurulan Milli Görüş geleneğinden kopan Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener'in de aralarında bulunduğu siyasetçilerin kurduğu AKP, 16 yıllık tarihini internet sitesinde yayınladığı bir fotoğraf galerisiyle anlattı. 
 
116 fotoğraflık galeride AKP'nin kuruluşundan e-muhtıraya, AKP'ye kapatma davasından 2010 referandumuna, Gezi Parkı olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok olaya yer verildi.
 
Galeride 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 11 karede yer alırken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kendisine 3 karede yer bulabildi. Partinin kurucularından Bülent Arınç yalnızca bir fotoğrafta görülürken, 2008'de AKP'den istifa eden Abdüllatif Şener, hiçbir karede yer almadı. 
 
Erdoğan'ın 8 Aralık 2001'de Niğde'de verdiği mitingle başlayıp 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin anısına Boğaziçi Köprüsü'nün yakınlarına anıt inşa edilmesiyle biten galeri için "AK Parti: Bir Millet Aşkı başlığı" kullanıldı.

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