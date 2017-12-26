AKP, 28 Şubat'ın yarım kalan programına sarıldı

AKP ile Doğu Perinçek arasındaki koalisyon bütün hızıyla devam ederken detaylardaki ayrılıklardan bazı itiraflar geliyor.. Son anti demokratik KHK olmak üzere her icraatta AKP ve Saraya destek olan Doğu Perinçek ve partisi Hükümet Medyasının 28 Şubat davasındaki haberlerinden rahatsız olmuş.. Doğu Perinçek'in Gazetesi Baş yazısı ile bu durumu eleştiren bir yazı kaleme almış..









Yani AKP'nin OHAL ile Türkiye'yi 28 Şubatçıların hedeflediği istikamete götürdüğünü itiraf etti...

Aydınlık gazetesi, baş yazısında Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) cunta yapılanması tarafından düzenlenen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası 28 Şubat srecinin yarım kalan programına döndüğünü söyledi. Gazete tarafından, "28 Şubat süreci kesintiye uğramasaydı Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin kara gücüyle uğraşmak zorunda kalmayacaktık!" dendi.