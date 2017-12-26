Samanyolu Haber /Gündem / AKP, 28 Şubat'ın yarım kalan programına sarıldı /26 Aralık 2017 11:40

AKP, 28 Şubat'ın yarım kalan programına sarıldı

AKP , OHAL ile 28 Şubat döneminde kalan hedefleri yerine getirmek için canla başla sürdürüyor...

SHABER3.COM

AKP ile Doğu Perinçek arasındaki koalisyon bütün hızıyla devam ederken detaylardaki ayrılıklardan bazı itiraflar geliyor.. Son anti demokratik KHK olmak üzere her icraatta AKP ve Saraya destek olan Doğu Perinçek ve partisi Hükümet Medyasının 28 Şubat davasındaki haberlerinden rahatsız olmuş.. Doğu Perinçek'in Gazetesi Baş yazısı ile bu durumu eleştiren bir yazı kaleme almış.. 

Aydınlık gazetesi, baş yazısında  Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) cunta yapılanması tarafından düzenlenen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası 28 Şubat srecinin yarım kalan programına döndüğünü söyledi. Gazete tarafından, "28 Şubat süreci kesintiye uğramasaydı Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin kara gücüyle uğraşmak zorunda kalmayacaktık!" dendi.

Yani AKP'nin OHAL ile Türkiye'yi 28 Şubatçıların hedeflediği istikamete götürdüğünü itiraf etti... 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP, 28 Şubat'ın yarım kalan programına sarıldı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:52:29