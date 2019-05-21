AKP 12 Eylül darbecileri gibi: Vatandaşları ters kelepçeyle yüzüstü yatırıp gözaltına alarak eziyet ettiler

AKP iktidarı, darbe dönemlerinin tüm zorbalıklarını sergiliyor. 28 Şubat’taki başörtüsü mağduriyetini siyaseten ağızlarına sakız yapan iktidarın tutuklattığı başörtülü kadın sayısı onbinleri buldu. Dün Şanlıurfa Halfeti’den gelen bir fotoğraf ise 12 Eylül darbecilerinin halkı yerlere yatırarak uyguladığı zorbalığın adeta tekrarı oldu. Vatandaşları gözaltına almak isteyen polis, yerlere yüz üstü yatırarak, arkalarından ters kelepçe vurarak, fiziki müdahale ve işkence kötü muamelede bulundu.





Görüntülere ve vatandaşlara yapılanlara tepki gösteren TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Halfeti’de neler oluyor?? Vatandas böyle toplu cezalandırmaya tabi tutulursa hangi sorun halledilebilir? Yıllardır hep böyle toplu cezalandırmalarla çözümsüzlükten kurtulamadık. Bunlarla bir yere varılamaz, insan hakları ihlalinden vazgeçin.!” tepkisini verdi.









KOMİSER YARDIMCISININ ŞEHİT EDİLMESİNDEN SONRA





Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK’lı teröristlerle çıkan ve Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin şehit düştüğü, polis memuru Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya’nın yaralandığı çatışmanın ardından bölgede başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 28’e yükseldi.





Yukarıdaki manzaralarda bu operasyonlar sonrası yaşandı. Cumartesi günü Halfeti’ye bağlı Dergili Mahallesi’nde çıkan çatışmada 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda hafta başı gözaltı işlemleri yapıldı. Halfeti’ye bağlı Dergili, Sırataşlar, Kosarda, Kantarma mahallerinde yapılan operasyonlarda aralarında HDP’nin 31 Mart seçimlerinde Halfeti Belediye başkan adayı olan Abdullah Çiftçi’nin de bulunduğu Zeki A., Gazal A., Güler A., Mehmet A., Rabi A., Fahri A., Hanım A., Abdullah B., Kemal Ş., Ahmet K. ve Mehmet K. gözaltına alındı. Gözaltılarda polis yoğun şiddet kullanırken, ters kelepçeyle insanlar yüzüstü yere yatırılarak eziyet edildi.