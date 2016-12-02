Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım'ın 'onlar PKK'lılar' diyerek damgaladığı öğretmenler göreve iade edildi /02 Aralık 2016 17:59

Yıldırım'ın 'onlar PKK'lılar' diyerek damgaladığı öğretmenler göreve iade edildi

15 Temmuz sonrası açığa alınan Eğitim Sen üyesi 3 bin 592 öğretmen daha göreve iade edilmişti. Kısa süre önce de yine neredeyse tamamı Eğitim Sen'li 6 bin 7 öğretmen göreve dönmüştü. Açığa almalar sırasında Başbakan Binali Yıldırım öğretmenleri PKK'ya hizmet etmekle suçlamış, Cemaat'e yakın olanlarla aynı akıbeti paylaşacaklarını söylemişti. Ancak 15 Temmuz sonrası Cemaat bağlantısı sebebiyle açığa alınıp ihraç edilen ve tutuklanan on binlerce öğretmenden ise şu ana kadar neredeyse kimse göreve dönemedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, açığa alınan 3 bin 592 personeli görevine iade etti. İade edilenlerin öğretmenler olduğu belirtiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolarında görev yapan personelden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137’nci maddesi gereğince, görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 3 bin 592 personelin bugün itibariyle görevden uzaklaştırma talebinin kaldırıldığını bildirdi.

Görevde iade edilen personelin öğretmen olduğu, en çok iadenin Van, Diyarbakır, Mardin, İstanbul, Batman, Bingöl ve Gaziantep bölgesinden olduğu belirtiliyor. Mardin’de bin 453, Diyarbakır’da bin 443, Van’da 178, Batman’da 92, İstanbul’da 49, Bingöl’de 43, Şanlıurfa’da 43, Mersin’de 11, Adana’da 9 öğretmen görevine iade edildi.

Diğer yandan, Mardin'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alınan öğretmenlerin büyük çoğunluğu görevlerine iade edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinde paylaşımda bulunan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, Mardin’de açığa alınan bin 450 öğretmenin bakanlıkça görevlerine iade edildiğini duyurdu. Görevine iade edilen öğretmenlerin listesinin bakanlık tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildiği kaydedildi.

TAMAMI EĞİTİM-SEN’Lİ

CHP Bursa Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu üyesi Ceyhun İrgil de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göreve iade edilen öğretmenlerin tamamının Eğitim-Sen’li olduğunu açıkladı.

KARACA: 3 BİN 400’Ü EĞİTİM-SEN’Lİ

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca da verdiği bilgide, Batman’daki 92, Diyarbakır’daki bin 443, Mardin’deki bin 453, Gaziantep’te 162, Van’da 180 Eğitim-Sen’li öğretmenin görevine iade edildiği söyledi. Karaca şu ana kadar açıklanan listeye göre, 3 bin 592 personelden 3 bin 400’ünün Eğitim-Sen’li olduğunu belirterek, “Yaklaşık bin 500 kişi kaldı iade edilmeyen. Bu kararı bekliyorduk. 8 Eylül’de açığa alınan listede bulunan arkadaşlar iade ediliyor. Açığa alınanlar sendikal çalışma kapsamında açığa alınmışlardı” diye konuştu.

26 KASIM'DA DA 6 BİN 7 ÖĞRETMEN GÖREVE İADE EDİLMİŞTİ

Açıklamayı, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınan personelden 6 bin 7'sinin görevine iade edildiğini duyurmuştu. 

Görevine iade edilenlerin büyük çoğunluğunun, eylem yapan Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerdi. 

En çok öğretmenin göreve iade edildiği il ise Diyarbakır olmuştu. 

AKTİF SEN ÜYELERİNE CADI AVI

15 Temmuz sonrası yaklaşık 24 bin AKTİF SEN üyesi açığa alınmış ihraç edilmiş ve binlercesi tutuklanmıştı
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