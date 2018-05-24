Akit'çinin hesabı AKP'lileri de hayattan soğutacak cinsten...

Karahasanoğlu'nun "1 milyon lira krediyi iki banka nasıl verdi?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:







Yılbaşından bu yana, eski sistemdeki tanımlaması ile, dolar bazında % 25 devalüasyon yaşanmış…





Doların fiyatı % 25 artmış ama..





Ben günlük hayatımda..





Yılın başında ekmeği 1.25’den alıyordum. Yine aynı fiyattan alıyorum.. (Yakınında Halk Ekmek olanlar için de örneğim aynı.. Daha düşük fiyattan ama, yılbaşındaki fiyatlarla aynı fiyattan ekmeği alıyorlar.)





Bitkisel yağ lazım, yılbaşındaki fiyatla aynı fiyata alıyorum.





Suyu aynı fiyata kullanıyorum.





Doğalgaz aynı, elektrik aynı fiyat..





Benzin-mazotta yılbaşına göre küçük bir farklılık var.. Ama onun da hesabı, son ayarlama ile görüldü.. Artık artmayacak..



O zaman bize ne, dolardan, bize ne doların fiyat artışından..





“Bekleriz.. Sabrederiz..





25 Haziran’da görüşürüz” deriz..





Olur biter..





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Bu arada, Merkez Bankası baskılara dayanamayıp, dün akşam saatlerinde dolar spekülatörlerinin gazını almak için, seçimi de beklemeden bir atak yapmış..





Faizi yükseltmiş..





Bakalım, bu kararla, spekülatörlerin ne kadar gazını alacaklar..





Esas hesaplaşma, 25 Haziran’da..





Faizi dün 3 puan yükselten Merkez Bankası, inanıyorum ki, o gün de beş puan-6 puan birden indirmesini bilecektir..