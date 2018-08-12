Akit yazarından AKP zenginlerine: 15 yılda semirdiniz, şimdi sıra sizde

ABD ile yaşnan krizin ardından doların 6.80'lere kadar çıkması ile birlikte, AKP iktidarından 'hepimiz aynı gemideyiz' sözü ile topluma fedakarlık çağrısı yapıldı. Sosyal medyada #AynıGemideyiz başlığı ile binlerce paylaşım yapıldı. Buna karşılık ise AKP iktidarı döneminde zenginleşen, vergi borçları affedilen kesimin sorumluluk alması gerektiğini savunanlar ise #AynıGemideDeğiliz diyerek bu çağrıya karşılık verdi.











AKİT YAZARI'NDAN 'AKP İLE ZENGİNLEŞENLERE' ÇAĞRI





Akit yazarı Ali Akben ise, bugünkü yazısında AKP döneminde zenginleşen kesime çağrıda bulundu.





"Bugünlere gelmelerinde emeği çok olan başkanımızın yanında olmalarını hem bekliyor hem de umuyorum" diyen Akit yazarının "Semirip zenginleşmiş kardeşim" dediği kesime çağrısı şöyle:





Son 15 yılda semiren varlıklı sıfatı ile anılan zengin bir zümre, mevcut iktidarımız döneminde oluştu. Şöyle veya böyle tenkit edilecek bir sürü dedikodunun tam da zirvede olduğu bugünlerde ülkemizle ekonomik savaşa tutuşmuş azgın güruhu bu zengin zümrenin tıpkı 15 Temmuz şehit ve gazileri gibi maddi varlıkları ile üzerimize alçakça abanmış aç kurtları püskürtmelerini umuyor ve bekliyorum.





Bu ekonomik savaşta 15 Temmuz’daki gibi can bahsi yok. Devletimizin koruması altında rahat içerisinde yaşayan bu zümrenin elinde avucunda tuttuğu dövizlerini devletine feda ederek zor anlarımızın dostu olduklarını, bugünlere gelmelerinde emeği çok olan başkanımızın yanında olmalarını hem bekliyor hem de umuyorum.





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Semirip zenginleşmiş kardeşim; Mücahitlik, müteahhitlik, müsaitlik derken bambaşka bir kimliğe bürünerek iç barışını devam ettireceğine inanıyorsan içindeki sen pek yakında seni ruh hastası yapar. Demedi deme. Bu kadar savrukluk erde geçte senden çıkmasa da çoluğunda çocuğundan çıkar. Son pişmanlık, ah vah da o gün ne seni ne de eşini çocuklarını kurtarabilir.