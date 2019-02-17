Samanyolu Haber /Gündem / AKİT TV'nin Fethullah Gülen ile ilgili iddiası tabi ki yalan çıktı /17 Şubat 2019 00:46

AKİT TV'nin Fethullah Gülen ile ilgili iddiası tabi ki yalan çıktı

AKP'nin tetikçi Medya organlarından Akit TV tam bir tetikçi yalanına imza attı

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Akit TV'de yayınlanan 'Ters Kutuplar' isimli programda ABD'de bulunan Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Türkiye'ye iade edilmek üzere gözlem altına alındığı öne sürüldü. Ancak bu iddiadan  sadece bir kaç dakikada yalan olduğu ortaya çıktı 

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak bu iddiayı hemen yalanladı. Sosyal Medyadan yaptığı açıklamada Albayrak 'AKİT tarafından yapılan haberin YALAN olduğunu söylemeye gerek var mı? Yalan, uydurma, çarpıtma, hedef gösterme konusunda mahir olan akit in iddiası tabi ki YALAN' dedi. 


Bir açıklama da Herkul.org sitesi sorumlusu Osman Şimsek'ten geldi. Şimşek açıklamasında '' M. Fethullah Gülen Hocaefendi, Pennsylvania'da her zaman ikamet etmekte olduğu mekandadır ve normal programlarına devam etmektedir.'' dedi

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