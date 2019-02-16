Samanyolu Haber /Gündem / Akit TV hiç bu kadar pişman olmamıştı : Yandaş Kanalda neler söyledi /16 Şubat 2019 00:05

Akit TV hiç bu kadar pişman olmamıştı : Yandaş Kanalda neler söyledi

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker geçtiğimiz günlerde yandaş Akit Tv’ye konuk oldu. Toker, Türkiye’nin ekonomik durumunu özetlerken Akit Tv sunucusu çaresiz bir şekilde Toker’i dinlemesi sosyal medya gündem oldu.

Akit Tv sunucusu ne yapacağını şaşırdı



Toker, Türkiye’de sebze-meyve fiyatlarına gelen zamlar ve AKP hükümetinin seçim yatırımı olarak hayata geçirdiği tanzim çadırlarını eleştirirken, “Almanya’da patates, lahanayla yürüyen bir seçim kampanyası gördünüz mü? Fransa’da üzümle, soğanla yürüyen bir seçim kampanyası düşünebiliyor musunuz?” sorusunu sordu. Ülkede ekenomik bir sorun olduğunu belirten Toker, “AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ‘Erdoğan tulumbada su yok’ dedi, kim içti bu suyu söylemiyor tabi. Siz programını patlıcan fiyatıyla açarken Binali Yıldırım Meclis’te ‘550 çeşit yemek var’ diyor.” dedi.
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