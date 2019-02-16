Akit TV hiç bu kadar pişman olmamıştı : Yandaş Kanalda neler söyledi









Toker, Türkiye’de sebze-meyve fiyatlarına gelen zamlar ve AKP hükümetinin seçim yatırımı olarak hayata geçirdiği tanzim çadırlarını eleştirirken, “Almanya’da patates, lahanayla yürüyen bir seçim kampanyası gördünüz mü? Fransa’da üzümle, soğanla yürüyen bir seçim kampanyası düşünebiliyor musunuz?” sorusunu sordu. Ülkede ekenomik bir sorun olduğunu belirten Toker, “AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ‘Erdoğan tulumbada su yok’ dedi, kim içti bu suyu söylemiyor tabi. Siz programını patlıcan fiyatıyla açarken Binali Yıldırım Meclis’te ‘550 çeşit yemek var’ diyor.” dedi.