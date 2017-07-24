Samanyolu Haber /Gündem / Akit öyle hızlı dönüyor ki... /24 Temmuz 2017 09:29

Akit öyle hızlı dönüyor ki...

Yeni Akit gazetesinin son 1 buçuk yılda Suudi Arabistan'la ilgili attığı manşetler AKP medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a paralel 180 derecelik dönüşlerine yenilerini ekledi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Katar krizinin çözümü için Körfez turuna çıktı. Erdoğan önce Suudi Arabistan’da Kral Selman’la, ardından Kuveyt’te de Kuveyt Emiri ile görüştü. Erdoğan, "Kardeş kavgasının kazananı yok" mesajını verdi. Cumhurbaşkanı bugün de Katar'a gidecek.



Akit gazetesi Erdoğan'ın son ziyaretini 'Kral Selman Erdoğan'ı böyle karşıladı' başlığıyla ve ikilinin gülerken çekilmiş bir fotoğrafıyla verdi. Selman için 'kral' vurgusu da dikkat çekti.


Oysa aynı Akit 5 Haziran 2017'de Katar'a yaptırım kararı alan Suudi Arabistan'ı ABD kuklası olmakla suçluyordu. 


Ama bu Suudi Arabistan'la ilgili ilk keskin dönüşü değil. Akit 7 Şubat 2016 günü Erdoğan-Selman görüşmesini 'Dengeleri alt üst edecek iddia: Dev ordu kuruluyor' başlığıyla okuyucularına duyurmuş ve 1 bir yıl sonra ABD kuklası olmakla suçlayacağı Suudi Arabistan'la Türkiye'nin 'İslam ordusu' kuracağını müjdelemişti. 




<< Önceki Haber Akit öyle hızlı dönüyor ki... Sonraki Haber >>

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...

DNA testi için mezarı açıldı, kızı olduğu doğru çıkarsa köşeyi dönecek

DNA testi için mezarı açıldı, kızı olduğu doğru çıkarsa köşeyi dönecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:08:33