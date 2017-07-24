Akit öyle hızlı dönüyor ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Katar krizinin çözümü için Körfez turuna çıktı. Erdoğan önce Suudi Arabistan’da Kral Selman’la, ardından Kuveyt’te de Kuveyt Emiri ile görüştü. Erdoğan, "Kardeş kavgasının kazananı yok" mesajını verdi. Cumhurbaşkanı bugün de Katar'a gidecek.















Akit gazetesi Erdoğan'ın son ziyaretini 'Kral Selman Erdoğan'ı böyle karşıladı' başlığıyla ve ikilinin gülerken çekilmiş bir fotoğrafıyla verdi. Selman için 'kral' vurgusu da dikkat çekti.









Oysa aynı Akit 5 Haziran 2017'de Katar'a yaptırım kararı alan Suudi Arabistan'ı ABD kuklası olmakla suçluyordu.











Ama bu Suudi Arabistan'la ilgili ilk keskin dönüşü değil. Akit 7 Şubat 2016 günü Erdoğan-Selman görüşmesini 'Dengeleri alt üst edecek iddia: Dev ordu kuruluyor' başlığıyla okuyucularına duyurmuş ve 1 bir yıl sonra ABD kuklası olmakla suçlayacağı Suudi Arabistan'la Türkiye'nin 'İslam ordusu' kuracağını müjdelemişti.















