Samanyolu Haber /Gündem / Akit Haber Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı /12 Haziran 2019 21:46

Akit Haber Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı

Akit Haber Müdürü Murat Alan hakkında generallere yönelik 'Erdoğan'ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar' sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Akit Haber Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Akit gazetesinin haber müdürü Murat Alan hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli komutanlara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlattı. Dosya yetkisizlik kararı verilerek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Akit TV'de 1 Haziran tarihinde yayımlanan bir programda Murat Alan, gazeteci Ali Tarakçı’ya bir konu hakkında yanıt verirken, “O hizaya gelmeyen apoletli generalleriniz hepsi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” demişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada  “1 Haziran 2019'da Akit Tv'de yayımlanan bir programda TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Murat Alan hakkında, TCK’nin 301’inci maddesi gereğince ''devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama'' suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık dosyayı, ''yetkisizlik'' kararı vererek, Akit TV'nin adresinin bulunduğu İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Alan hakkındaki soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akit Haber Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı Sonraki Haber >>

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

İnşaat bir anda çöktü

İnşaat bir anda çöktü

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İmam hutbede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Yaşlı kadın yoldaki çukura düştü

Yaşlı kadın yoldaki çukura düştü

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:59:41