Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ı darp edenler bakın kim çıktı

TSK’de görevli generallere yönelik hakaretleri ile tepki çeken Akit Haber Müdürü Murat Alan’ı saldıran 4 kişi tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde, Ankara'da oturduklarını ve olaydan bir gün önce İstanbul'a geldiklerini belirtti. Saldırının planlı olmadığını iddia eden şüpheliler, yoldan geçerken Alan'ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini öne sürdü.





SALDIRGANLAR ÜLKÜCÜ MÜ?





Sosyal paylaşım hesaplarındaki açıklamaları, fotoğrafları ve yer bildirimleri saldırganların ülkücü olduğunu gösteriyor. Sanıklardan Bayram Gecimli'nin Facebook profilinde "Ankara Ülkü Ocakları'da çalışıyor" ifadesi yer alırken profil foroğrafında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '06 MHP 01' plakalı makam aracının yanında çekilmiş görüntüsü bulunuyor.





Facebook profiline bakıldığında, saldırganlardan Serdar Acar'ın 24 Haziran seçimlerinde MHP Ankara 2. Bölge Aday Adayı olduğu ve Genel Başkan Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafı görülüyor. Saldırganlardan Savaş Karaca'nı Facebook profilinde de Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafı ve MHP Genel Merkezi'nden yer bildiririmi yaptığı görüldü. Sanıklardan Ferhat Özcan'ın ise Abdullah Çatlı ve Alparslan Türkeş'i öven paylaşımlarının olduğu görüldü.









Savaş Karaca









24 Haziran seçimlerinde MHP Ankara 2. Bölge Aday Adayı Serdar Acar









Bayram Gecimli



