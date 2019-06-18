Samanyolu Haber /Gündem / Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ı darp edenler bakın kim çıktı /18 Haziran 2019 22:37

Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ı darp edenler bakın kim çıktı

Türk askerine 'eşek' diyen Yeni Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ı darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişinin, 'Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP ile ilişkili oldukları ortaya çıktı.

Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ı darp edenler bakın kim çıktı

TSK’de görevli generallere yönelik hakaretleri ile tepki çeken Akit Haber Müdürü Murat Alan’ı saldıran 4 kişi tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde, Ankara'da oturduklarını ve olaydan bir gün önce İstanbul'a geldiklerini belirtti. Saldırının planlı olmadığını iddia eden şüpheliler, yoldan geçerken Alan'ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

SALDIRGANLAR ÜLKÜCÜ MÜ?

Sosyal paylaşım hesaplarındaki açıklamaları, fotoğrafları ve yer bildirimleri saldırganların ülkücü olduğunu gösteriyor. Sanıklardan Bayram Gecimli'nin Facebook profilinde "Ankara Ülkü Ocakları'da çalışıyor" ifadesi yer alırken profil foroğrafında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '06 MHP 01' plakalı makam aracının yanında çekilmiş görüntüsü bulunuyor.

Facebook profiline bakıldığında, saldırganlardan Serdar Acar'ın 24 Haziran seçimlerinde MHP Ankara 2. Bölge Aday Adayı olduğu ve Genel Başkan Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafı görülüyor. Saldırganlardan Savaş Karaca'nı Facebook profilinde de Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafı ve MHP Genel Merkezi'nden yer bildiririmi yaptığı görüldü. Sanıklardan Ferhat Özcan'ın ise Abdullah Çatlı ve Alparslan Türkeş'i öven paylaşımlarının olduğu görüldü.

[Haber görseli]

Savaş Karaca

[Haber görseli]

24 Haziran seçimlerinde MHP Ankara 2. Bölge Aday Adayı Serdar Acar

[Haber görseli]

Bayram Gecimli

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ı darp edenler... Sonraki Haber >>

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Yeniden gözaltına alındı

Yeniden gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:39:51