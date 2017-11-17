Samanyolu Haber /Gündem / Akıncı Üssü davasında yeni gelişme /17 Kasım 2017 21:05

Akıncı Üssü davasında yeni gelişme

Akıncı Üssü davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 sanığın tahliyesine karar verdi.

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Darbe girişiminin komuta merkezi olduğu iddia edilen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 sanığın tahliyesine karar verdi.
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