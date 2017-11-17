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Akıncı Üssü davasında yeni gelişme
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17 Kasım 2017 21:05
Akıncı Üssü davasında yeni gelişme
Akıncı Üssü davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 sanığın tahliyesine karar verdi.
Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz
Darbe girişiminin komuta merkezi olduğu iddia edilen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 sanığın tahliyesine karar verdi.
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