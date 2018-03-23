Akıncı Üssü davasında 13 kişiye tahliye kararı

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi’ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada gün boyu sanık avukatlarının tahliye talepleri alındı.





Avukatların taleplerinin ardından duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Mikail Kaynak, Namık Karkaç, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Hakan Tayyare, Abdullah Gencay, Orhan Kahraman, Caner Gökçeoğlu, Hasan Kargın, Tuğrul Cılız, Erhan Balcı, Eray Kızıltaş ve Burhan Yaranç’ın adli kontrol şartı ile tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.