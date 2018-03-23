Samanyolu Haber /Gündem / Akıncı Üssü davasında 13 kişiye tahliye kararı /23 Mart 2018 23:22

Akıncı Üssü davasında 13 kişiye tahliye kararı

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilgili davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 13 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nde yaşananlarla ilgili 473 sanıklı davada, 13 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi’ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada gün boyu sanık avukatlarının tahliye talepleri alındı.

Avukatların taleplerinin ardından duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Mikail Kaynak, Namık Karkaç, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Hakan Tayyare, Abdullah Gencay, Orhan Kahraman, Caner Gökçeoğlu, Hasan Kargın, Tuğrul Cılız, Erhan Balcı, Eray Kızıltaş ve Burhan Yaranç’ın adli kontrol şartı ile tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
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