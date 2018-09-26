Akın İpek'ten Havuz Medyasına açıklama : Sorularınıza cevap veririm... Yayınlayabilecek misiniz?

İngiltere’de yaşayan iş adamı Akın İpek, Türkiye’nin iade talebi sonrası başlayan hukuki süreç kapsamında Londra’da hakim karşısına çıkmadan önce ve duruşmadan sonra Havuz medyasına kısa bir açıklama yaptı.







Mahkeme tek başına yürüyerek gelen Akın İpek, kapı önünde kendisine “Hakkınızdaki iddialarla ilgili ne diyorsunuz?” sorusuyla beraber mikrofon uzatan A Haber Muhabiri’ne, “Mahkeme başlamak üzere çıkışta konuşsak olur mu sizce?” diye sordu. Muhabirlerin, “Kaç saat sürer?” sorusuna ise Akın İpek, “Herhalde birkaç saat sürer. Sonra memnuniyetle bütün sorularınıza cevap veririm. Kolay gelsin.” demesi ise dikkat çekti.









Akın İpek mahkeme çıkışında açıklamalarını sürdürdü. İpek, ‘canlı yayın yapalım tüm sorularınıza cevap vereyim’ dedi.