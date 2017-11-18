Akın İpek'ten ByLock iddiasına tokat gibi cevap

Akın İpek'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:





Günün bomba haberi, Akın İpek'te ByLock varmış…





Güler misin ağlar mısın.





31.08.2015'de Koza İpek Grubu'na yurt dışına kaçırılan 7 milyar dolar iddiası, himmet altını toplanıp üretilmiş gibi gösterilip gösterilmediği, kara para aklamak ve terör örgütüne para aktarmak, Koza İpek Vakfı'na, Ereğli Demir Çelik İşletmeleri'nden gelen 122 milyon TL iddiası ile baskın yapıldı…





26.10.2015'de Çomaklı raporu ile; Kara para aklama, Şirinler köyü, çift muhasebe tutmak, bilgisayarların yorgun olması, 'Bergama altın madeni ucuza mı alındı?' İpek Medya'nın yatırım teşebbüsleri, Kanalturk süreci, İngiltere'de KOZA LTD. iştirakinin kurulması, himmet altını toplanıp üretilmiş gibi gösterilip gösterilmediği, ruhsat sayılarının spekülasyon sebebi yapılıp yapılmadığı, terör örgütlerine para aktarımı iddialarının incelenmesi için kayyım atandı.





Üç yıldır, banka hesaplarımdan, maillerime, telefon mesajlarıma kadar hayatımda incelemedikleri hiç bir zerre parçası kalmadı.





Sosyal medya hesaplarım dahi kırıldı, mesajlarım paylaşıldı.





Sonradan uydurulan; Otelde 400 ton altın gömülü olduğu gibi zırdeli saçması yalanlar ve iftiralar da incelendi, çöktü.





Nakit paramı, yaklaşık 650 milyon doları şirketlerimin kasasında bırakmışım.





İki yıldır 5 ayrı kayyım heyeti incelemiş tek bir suç emaresi dahi bulamamışlar.





İddianame tamamlanmış. Bu konuların hiç birisi suçlamalar arasında dahi yok.





Kayyımın devam etmesi için en küçük bir sebep kalmamış.





Buna ragmen koskoca grup halen kayyım yönetiminde…





Gitmiyorlar. Üstelik bir mizah konusu gibi kayyımlar benim yerime geçmiş, benim adıma, benim menfaatimi korumak için bana dava açıyorlar. Kendimi savunma imkanım da elimden alınmış.





Fakat; Bomba haber bende ByLock var imiş…





Benim telefon hattımda Bylock Mylock yok kardeşim…





Bu yazılanlar da kes yapıştır kopyala masallar.





Son olarak; Bomba haber arıyorsanız, bankaya para yatırdı, telefon programı kullandı, eğitim ve insani faaliyetleri destekledi diye hapse atılan, işinden olan, hayatı elinden alınan bebekleri, kadınları, 80 yaşındaki ihtiyarları ve yakınlarını toptan imha edenlere bakın…