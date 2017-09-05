Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek'ten Akit'e yalanlama /05 Eylül 2017 19:25

Akın İpek'ten Akit'e yalanlama

Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hükümete yakın Akit gazetesinin şahsını ve Koza-İpek Holding'i hedef alan haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Akın İpek: Tertemiziz...


Akın İpek'in Akit gazetesinin haberiyle ilgili açıklaması şöyle:

"Bugün Ak it gazetesinin hakkımda ki bir haberi havuz medyasında da çıkmış.
 
Haber özeti şöyle;

“Firari Feto’cu Akın Ipek’in 7 haziran seçimlerinde bağımsız aday olarak girenleri finanse ettiği, ayrıca Vahdet gazetesi, Nokta Dergisi Aktif haber internet sitesi gibi Feto’nun basın organlarına para aktardığı izlenimi ortaya çıktı.” Haberin detayı anlaşılmıyor.
 
Delil olarak; Gizli tanık “Garson” lakaplı bir muhteremin ifadeleri var.
 
Uslupları, seviyelerini ve amaçlarını göstermekle birlikte, konu nun
İpek medya reklam harcamaları ve tahsilatları ile ilgili olduğu anlaşılıyor.
 
Cevabım;
 
İpek medya muhasebe kayıtlarında görülen durum oldukça farklı, şöyle;
 
İpek medya’nın kuruluşundan kapatılmasına kadar ki tüm seçim kampanyalarında,
bağımsız adaylar dahil, yapılan reklamların bedelleri İpek medya ya tam olarak ödenmiştir.
 
Yapılan reklamların tahsil edilemediği, para aktarımına konu olabilecek tek yer var.
 
“Garson” bu yerin adını karıştırmış… Ak Parti olacaktı…
 
İpek medya nın kendi reklam harcamalarının dağıtım planlaması ise kendisi tarafından yapılmamış. Kime ne kadar harcama yapılacağını belirleyen kurumun adı;
 
“Veritas reklam ajansı” Kendileri halen faal…
 
İpek medya gazetelerinin en büyük harcaması olan basım ve dağıtımını yapan ise;
 
“Turkuaz” grup… 
 
“Besleme medya” konusuna gelince; Kamu kurumları nın, reyting ve gerçek tiraj ları
dikkate almadan yağdırdıkları reklam harcamalarına ve hakları olmadığı halde devletin
kasasından reklam adı altında para alanlara bakmak gerek.
 
Bu medya kuruluşlarının arasında İpek medya şirketlerinden hiçbirisi yok.
 
İpek medya da görev yapmış olanların listesini ise “http://akinipek.info” da yayınladım.
Grubumuzda her görüşten insan var. Ayırım yapmamışız.
 
Cımbızla çekerek suç üretilmez…"
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