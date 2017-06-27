Akın İpek madenlerin 'gizli' haritalarını nasıl ele geçirdiğini anlattı

İşadamı Akın İpek kendisini devletin gizli haritalarını çalmakla suçlayan savcıyla dalga geçti.







İşte milyar dolarlık Koza İpek Holding'e el koymak için kullanılan 'gizli harita' olayıyla ilgili gerçekler:





"Ankara cumhuriyet savcısının iddianamesi elimize geçmeden, havuz medyasından tamamını cevaplayacağım gibi görünüyor.



Bugünkü havuz haberi enteresan;

Akın İpek'te ‘Gizli’ ibareli haritalar çıktı.

Ele geçirilmesi ağır suç olan gizli haritalarda yeryüzü unsurları sembollerle gösteriliyor.

Haritalarla ilgili tutulan tutanakta haritaların Harita Genel Komutanlığı'na ait olduğu yer aldı.

Askeri Ceza kanunu ve Türk ceza kanunu TCK gereğince ağır cezayı gerektirir uyarısı yer aldı.





Cevabım;





Savcı, zorlaya zorlaya sonunda beni ağır ceza kapsamına sokmuş.





Fakat bir sorun var:





Türkiye'deki bütün haritalar ücreti ödenerek Harita Genel Komutanlığı'ndan satın alınır.





Bahsettiği haritalar da herkes gibi ücreti ödenerek satın alınmıştır.





Tutanakta zaten nereden satın alındığı yazılı.





Eskiden, bir gelenek olarak 1 / 25.000'lik bütün haritaların hepsinin üstüne ‘Gizli’ ibaresi basılıyordu.





Artık, haritalar uydu aracılığı ile Google'dan alınabildiği için ‘Gizli’ ibaresi basılmıyor.





Savcı keşke Harita Genel Komutanlığı'na bir sorsaydı, mahcup olmasaydı.





Haberde bu haritalarla bölgede herhangi bir tesis kurulmasını engellediğim de var.





Fakat herkesin satın alabileceği haritalar ile bu nasıl olacak?





O yok.





Haritada yeryüzündeki unsurların sembollerle gösterilmiş olduğu özellikle belirtilmiş.





Yaklaşık 20 yıllık madenciyim.





Ben hayatımda sembol ile gösterilmeyen harita görmedim.





Sembol yerine, aslının resmini çizecek halleri yok.





Son olarak; Gizli harita mı kaldı kardeşim? Artık uydudan yeryüzündeki 153 bin renk tonunun resmi çekilip, tefrik edilerek muhtemel maden yatakları belirleniyor.





Gizli harita imiş…





Akın İpek







