Akın İpek ile ilgili İngiltere'ye dosya gönderdiler... İçi boş çıktı

Yıllardır şirketlerini incelemeyen kurumun kalmadığını söyleyen İpek, tek bir suç delili bile gösterilemediğini ifade etti.





Mahkemelerin ve Adalet Bakanlığı’nın hakkındaki iddiaları resmi olarak İngiltere’ye ulaştırdığını aktaran İpek, “SIFIR DELİL… Hiç bir delilleri yokmuş… Zaten mal varlığıma da el konulmamış, geçici kayyım var imiş…” dedi.









Akın İpek’in attığı twitler şöyle;





Masum insanlara suç uydurup hapislerde çürüten, zalim ve aşağılık çete… Bu yaptıklarınızın hesabı önünüze gelecek…





Yoksa siz, inim inim inlettiğiniz insanlara yaptıklarınız yanınıza kalacak… SUÇ işlemeniz karşılığında verilen rüşvetler içinde… Mükafaat olarak oturtulduğunuz makamlarda, sonsuza kadar mutluluk içinde yaşayacağınızı mı sandınız…





Ellerinden öpülecek şevkat abidesi kadınları, alınlarından öpülecek dağ gibi adamları, omuzlarda taşınacak fidanları canlı canlı gömdüler… Suç uydurdular… Suç uyduruyorlar kardeşim… Pişmiş kelle gibi sırıtmalarıda bu yüzden…











