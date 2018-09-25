Akın İpek bugün Londra'daki mahkemede iddiaları cevaplıyor

İpek ile birlikte iki isim daha Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek iade davasında hazır bulunacak.







BBC Türkçe servisinde yer alan habere göre İngiliz Guardian gazetesine, duruşma ile ilgili konuşan Akın İpek, Türkiye'de adil bir yargılamadan geçeceğine inanmadığını söyledi.





Hakkındaki suçlamaların "politik nedenlere" dayandığını belirten İpek gazeteye şu açıklamayı yaptı:





"Politika hakkında hiç konuşmadım. Her zaman insan haklarını savundum. 2013 yılına kadar da bir problem yoktu ama o tarihte büyük bir yolsuzluk skandalı yaşandı"







Akın İpek, avukatlarının ve gazeteci çalışanlarının hapiste olduğunu söyleyerek, "rejim cezaevinde insanlara işkence ediyor ve öldürüyor" dedi.





İpek ile birlikte iki kişi daha hakim karşısına çıkacak





Guardian gazetesi 54 yaşındaki İpek ile birlikte Talip Büyük ve Ali Çelik'in de iade talebi kapsamında duruşmaya çıkacağını yazdı.





İade duruşmanın üç gün sürmesinin beklendiği de belirtiliyor.





İngiliz Financial Times gazetesinde de konuya ilişkin haberde görüşü alınan bir İngiliz hukukçu, iade kararının düşük ihtimal olduğunu dile getiriyor.





İpek'e ait olan Koza Altın'a AKP eliyle düzmece bilirkişi raporları hazırlanarak el konulmuş, daha sonra el koyma gerekçelerinin hazırlanan iddianamelere alınmadığı belirtilmişti. Koza Altın'ın İngiltere'de sahip olduğu Koza Ltd. ise faaliyetine devam ediyor.





Temmuz ayında BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Akın İpek, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini söylemişti.