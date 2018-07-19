Akın İpek: Az önce zorla eve girmeye çalıştılar, iş zıvanadan çıktı...

AKP'nin yurtdışında özellikle devlet kurumlarında işe aldığı partili yandaşları yalan haber yaymakla kalmıyor, aynı zamanda taciz vb faaliyetleri dikkat çekiyor.





Gün içinde hakkındaki ev hapsine alındığı şeklinde haberlerin doğru çıkmadığı işadamı Akın İpek, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni bir durum olduğunu bildirdi.





''Az önce zorla evimize girmeye çalıştılar... İş zıvanadan çıktı.'' diye yazan İpek ''Basın kimliği, ajans kimliği altında ajanlık, provokasyon ne rezillik ararsanız var...'' dedi. İpek ''İşyerimin önünde de toplanmışlar...'' diye ekledi









YAĞMACILAR RAHATSIZ





Türkiye'de 2015 yılında şirketlerine düzmece raporlarla el konan Akın İpek uzun süredir Londra'da çalışıyor ve yaşıyor. İpek'in geçtiğimiz günlerde haksız el konan şirketlerin ve malların iadesi/tazmini için Dünya Bankası'na bağlı Washington DC’de bulunan Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’ne açtığı davanın kabulü özellikle yağmacıları rahatsız etmiş, İpek'in Londra'daki iş yerinin, evinin ve arabasının fotoğrafları Anadolu Ajansı eliyle servis edilmişti.

Bu arada dünden bu yana İpek'in annesi Melek İpek'in oturduğu ev de şirket kayyımları tarafından boşaltılmaya çalışılıyor.





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