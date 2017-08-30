Akılsız bücür Mücayit, hele bir dinle hele!

“Ölüm hiç bir şeydir; şerefsiz yaşamak her gün ölmektir.”



(Napolyon Bonapart)





Bilmiyorum deden seni ne diye çağırıyordu ama bu bızdık halinle on parmağında on kara herkese çalmayı kimden öğrendiğini sorardı şayet yaşasaydı.





Bilmiyorum babanın nesiydin ama ruhunu bu kadar ucuza sattığını görse, sana tekrar bu ismi koyar mıydı emin değilim.





Baban ahirete intikal etti ve ölülerin ardından konuşmak yoktur bizim kültürümüzde.





Ama sen dirisin, senle ilgili birkaç kelam edebiliriz.





Bak dikkat et, babanın şoförü, kimin elinde ailenle ilgili şantaj kasetleri filan olduğundan bahsetmiyorum. Bunu, son dönemlerde al takke ver külah şurup olduğun Ergenekoncu kardeşlerinle görüş.





13 Temmuz günü “Ankara’yı ayağa kaldıracağız” diye sana mesaj yazdıranlara da değinmeyeceğim.





İlkokuldan sonra babanın seni niye okutmadığını, açık öğretim diplomanı kimlerin aldığını, hele hele Ören Bayan meselesine de şimdilik girmeyeceğim. TRT koridorlarında yankılanan sesini hala anlatıyor emekçiler. Arkadan, değer mi üç kuruş için bu kadar alçalmaya diyen program müdürlerinin anlattıklarını da aktarmayacağım endişe etme.





Amerikan vatandaşı olup hala Türkiye’de banka söğüşlemeni ise ekonomi yazarlarına bırakıyorum.





Çok basit, bir mahalle maçı yapacağız seninle.





Bilal’e anlatır gibi anlatacağım ‘Mücayit’e…





Bücürsündür, bilirsin anlarsın neyi kastettiğim.





Senin gibi (boyu kısa olanları kastetmiyorum, çakal fitnebazları kastediyorum) yere yakınların ne tür madrabaz olduğunu Mahmutpaşa esnafı çok iyi biliyor. Size taktıkları lakabı söylemek istemem burada, rencide olursun canım kardeşim.





İhlas Finans'ın faaliyetlerinin durdurulmasından sonra bu kuruluşa para yatıran onbinlerce insanın mağduriyeti ortaya çıkmıştı. Bunu inkar edecek halin yok.





Hala günde beş vakit size beddua eden insanlar tanıyorum ben.





Sonradan Amerikalılara sattığınız TGRT’yi kurarken kolundaki bileziğini aldığınız saf Anadolu kadınları, kocaları, anneleri, babaları...





Hani İslami film adı altında yaptığınız soytarılıklarda ihya ettiğiniz Yeşilçam şarapçıları var ya onların neler anlattığını, kaç tane dindar başörtülü kızın namusunun setlerinizde iğfal edildiğini de ayrıntılarıyla yazmayacağım.





Sana harcanan emekleri, hiçbir işi becerememenden dolayı babanın gözü açık gittiğinden de hiç bahis açmayalım. Amerika’da bitirdiğin milyonların hesabını öte alemde vereceksin nasılsa!





Sadece batırdığınız İhlas Finansı konuşalım istersen.





Ki bu ‘İhlas’ ismini nasıl ifsat ettiğinizi de Allah biliyor. Ahirette bu isim bile yakanıza yapışacak emin olun. İhlas Motor diye şirket ismi mi olur evladım, Allah belanızı verdi, şimdi baş haydudun emirlerini yerine getirerek biraz daha mamalanıyorsun ama uzun sürmeyecek bu gidişin sen de biliyorsun.





Hatırlayalım neler olmuştu İhlas Finans’ta.





İhlas Finans'ın batması, inançları gereği faizden kaçınmak amacıyla bu kuruluşa para yatıran insanların tasarruflarını yok etmiş, Anadolu sermayesinin büyük yara almasına yol açmıştı.





Hatırlıyorsunuz değil mi, gelen mudilere kırk takla atıp yalan billah yeminle para yok dedirttiğiniz şube müdürlerinizi?





Sen o sırada Amerika’da para ezmekle meşguldün bücür Mücayit!





28 Şubatçılara teşne olman da kurtaramamıştı bankanızı. Çünkü öylesine bir talan düzeni kurmuştunuz ki, devlet bile dayanamazdı size.





Anlatıyorum celallenme…





Sadece Erzurum'da topladığınız paranın 40-50 trilyon civarında olduğu biliniyor akıllı bıdık. Nasıl yedin len o kadar parayı? Nerenle yedin, nereye koydun?





O elli trilyon Erzurum’un parasıydı, bugünüydü, geleceğiydi… Erzurum’a kimse bu kadar kötülük yapmamıştır tarih boyunca…





Sizin çakallıklarınız yüzünden tüm faizsiz finans kurumları zor duruma girdi. Bırakınız başkasının sizi batırmasını, siz başkasını batırmak üzereydiniz. Allah’tan başkaları sizin gibi çakal değildi. Yoksa o dönemde faizsiz bankalardan çekilen mevduatın oranının yüzde 50 olduğunu herkes biliyor. Kolay dayanılabilecek bir kayıp değildi bu. Allah’tan sizden başka finans kurumları dürüst ve namuslu idiler ve hemen hepsi güçlenerek çıktı sizin oluşturduğunuz kriz ortamından. Şimdi utanmadan işi batırmanızın, parayı iç etmenizin suçunu cemaate atıyorsun he mi arsız herif?





Ben sana söyleyeyim sizi kimin ve nasıl batırdığını. Aslında sen de çok iyi biliyorsun ama çakallıktan söylemiyorsun.





Kendi sübjektif görüşlerim de değildir bu yazdıklarım, bizzat devletin resmi raporlarından yazacağım. Bir kere Bankalar Yeminli Murakıpları'nın raporlarına göre İhlas Finans'ın batması ile içi boşaltılarak batırılan bankalar arasında yöntem olarak zerrece fark yoktur. Yani Cem Uzan nasıl bir çakalsa sen de öylesin. Onun farkı senden bi tık daha akıllı. Biraz da yakışıklı.





Resmi raporlara göre yaptığınız Ali Cengizlerle topladığınız paraları holdinge aktardınız. Ve bu paralar bir daha geri dönmedi. Bu paraların büyük kısmını TGRT gibi tırıvırı kanalında batırdığını herkes biliyor. İçi geçmiş pavyon kadınlarına program adı altında para akıttığını da… Şov programı yapacağım diye senden aldığı milyonları her gece kumarda ezen Yeşilçam çakallarını tanıyorum ben. Kaybettikçe ‘yeyin anam yeyin, Enver Abinin helal parasıdır bunlar’ diye kahkaha atıp viski kadehi tokuşturduklarını da…





TGRT’de batırılan paranın haddi hesabı yoktu çünkü dolambaçlı yollardan İhlas Finans fonluyordu orayı.





Sonra sen arazi oldun.





Amerika’ya uçtun. Yatırım adı altında aptal saptal işlere girdin. Babanı da kahrından öldürdün ve paranın tamamını gömdün orada. Çar çur ettin Mücayit, batırdan annem batırdın.





Şimdi utanmadan bunun suçunu cemaate atıyorsun he mi?





Cemaat mi sana eşcinsellere program yaptır dedi, cemaat mi sana ekranlarını pavyona çevir konsomatris kılıklı hatunlara trilyonları harca dedi. Ha Mücayit, kim dedi?





İhlas Finans’ın batışının ekonomik krizle filan ilgisinin olmadığını mahallenin bakkalı bile biliyor. Sonradan görme halinle bir anda kucağında bulduğun trilyonları çar çur ettin, hepsi buhar oldu Mücayit, pıss oldu annem pısss.





Resmi raporlara göre bu işin sorumlusunu baba-oğul Ören’ler olduğu yazılı elimdeki raporda. Ne yapacaksın, bu raporları yok mu sayacaksın?





Kirişi kırıp ABD’ye kapağı attıktan sonra yemedi mi geri gelmek. Günün hırsızları borçlarınızı ertelemeye başlayana kadar niye hiç gelmedin Mücayitçim? Gelip banka davalarında kendini savunsaydın ya, o zaman beni cemaat batırdı deseydin ya?





Yemedi mi annem?





Utanmadan mahkemeye sadece ayda 600 milyon (Bugünün parasıyla 600 TL) kazancınız olduğunu siz belirtmediniz mi?





Holdingin patronunun siz olduğunuzu Zimbabwe’deki ambulans şoförleri bile bilirken, kime hangi yüzle bu yalanı yutturabileceğinizi zannediyorsunuz.





Vicdanın var mı Mücayit, varsa elini koy vicdanına söyle, sen ayda 600 TL ile mi geçiniyorsun?





Yalancıyı …





Sibel Can’a ayda 100 bin TL program ücretini nereden kazanıp verdin Mücayit?





Sahi sen gelip bunların hesabını yargı önünde verdin mi Mücayit?





Yoksa elindeki medyayı Tayyip Bey’in hizmetine vererek yırttın mı bu işten?





Hani var ya Metro Turizmin sahibi olan gözleri fel fecr okuyan çakkaloz, sen de onun taktiği mi uyguluyorsun Mücayit?





Son dönemde medyanla Ziraat Bankası’na saldırmanın sebebi diğer yandaşlar kadar önüne et atılmaması mıdır bücür kardeşim?





Sahi ne yaptınız? Kaç yıl oldu milyonlarca lirayı (eskinin trilyonları) iç ettiğiniz, ödediniz mi geri? Yoksa yalakalık yaparak kapattıracak mısınız patrona tüm hesabı?





Ödediniz mi Mücayit 222 bin 298 mudiye, 676 milyon dolar ve 245 milyon Euro borcunuzu?





Reis’inin her seferinde erteleyerek, seni kapıkulu olarak ömrün boyunca kullanmasına razısın tabi!





Hemen atağa geçme, bu rakamlar gerçek değil, diye…





Hadi senin yaptığın hesapla söyleyelim, ödedin mi Mücayit, 68 bin hesap sahibinin 398 milyon dolarlık alacağını?





Ertele ertele nereye kadar Mücayit.





2009’da ertelettin.





2015’te ertelettin.





2016’ya kadar süre verildi ama tek kuruş dahi ödemedin. Bunun yerine iktidarın adi bir tetikçiliğini yaptırdın beş kuruşluk adamlarına.





Geçen sene darbeyi fırsata çevirip erteletmeyi denedin…





İpini elinde tutan biliyor zaaflarını meraklan istediği an basar boğazına. Hem o başkaları gibi yemez ‘beni cemaat bu hale getirdi’ palavralarını. Siz birbirinizi tanırsınız gözlerinizden.





Savcı Bhahara’ya soralım mı senle ilgili şikâyet dilekçelerini?





Türkiye’de elin kolun serbest dolaşabiliyorsun belki ama senin sonun da Zarrab gibi olmasın sakın Mücayit?





Tekrar sorayın; onbinlerce Anadolu insanının, dindar, saf Anadolu insanının yüz milyonlarca dolarını iç etmekten utanmıyor musun Mücayit?





Sahi sen Allah’a inanıyor musun?





İnanıyorsan, korkmuyor musun Mücayit?





Mutlak hesap gününden!





Ha, bücür Mücayit!...





Seyfi Mert