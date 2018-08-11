Akıllı telefonlara da büyük zam geliyor

Türk Lirasının aşırı değer kaybı doğal olarak ithal ürünleri de doğrudan etkiliyor. Temmuz'da 4.98 seviyesini gören dolar sonrası Apple, ürünlerine zam yapmıştı. Cuma günü ise dolar yeni rekorunu kırarak 6.80 TL'yi görmüştü. Bu da telefon fiyatlarında yeni zamlara kapıyı açtı.
Habertürk'te yer alan habere göre doların ve euronun hızlı yükselişi akıllı telefon fiyatlarını da etkiliyecek. Haberde telefonlara gelmesi muhtemel zamlara yer veriliyor.
İşte telefonların mevcut ve olması muhtemel fiyatları:
iPhone X
Eski fiyatı: 6899 TL
Artış ile mevcut 64 GB: 7499 TL
Artış ile mevcut 256 GB: 8599 TL
iPhone 8:
Eski fiyatı 4149 TL
Artış ile mevcut fiyatı: 5199
Samsung Galaxy S9
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4849 TL
Olası bir artış ile: 6303 TL
Samsung Galaxy S9+
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 5399 TL
Olası bir artış ile: 7018 TL
Samsung Galaxy Note 8
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL
Olası bir artış ile: 6498 TL
Huawei Mate 10 Lite
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2099 TL
Olası bir artış ile: 2728 TL
Huawei Mate 10 Pro
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4399 TL
Olası bir artış ile: 5718 TL
Huawei p20 Pro
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL
Olası bir artış ile: 6498 TL
Huawei p20
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3999 TL
Olası bir artış ile: 5198 TL
Huawei p20 Lite
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2599 TL
Olası bir artış ile: 3378 TL
LG G7 ThinQ
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4899 TL
Olası bir artış ile: 6368 TL
LG Q7 Plus
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1999 TL
Olası bir artış ile: 2598 TL
SONY XPERIA XA1 PLUS
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL
Olası bir artış ile: 2078 TL