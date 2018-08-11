Akıllı telefonlara da büyük zam geliyor

Türk Lirasının aşırı değer kaybı doğal olarak ithal ürünleri de doğrudan etkiliyor. Temmuz'da 4.98 seviyesini gören dolar sonrası Apple, ürünlerine zam yapmıştı. Cuma günü ise dolar yeni rekorunu kırarak 6.80 TL'yi görmüştü. Bu da telefon fiyatlarında yeni zamlara kapıyı açtı.







Habertürk'te yer alan habere göre doların ve euronun hızlı yükselişi akıllı telefon fiyatlarını da etkiliyecek. Haberde telefonlara gelmesi muhtemel zamlara yer veriliyor.





İşte telefonların mevcut ve olması muhtemel fiyatları:





iPhone X

Eski fiyatı: 6899 TL

Artış ile mevcut 64 GB: 7499 TL

Artış ile mevcut 256 GB: 8599 TL



iPhone 8:

Eski fiyatı 4149 TL

Artış ile mevcut fiyatı: 5199



Samsung Galaxy S9

İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4849 TL



Olası bir artış ile: 6303 TL







Samsung Galaxy S9+



İnternette şu anki en düşük fiyatı: 5399 TL



Olası bir artış ile: 7018 TL







Samsung Galaxy Note 8



İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL



Olası bir artış ile: 6498 TL







Huawei Mate 10 Lite



İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2099 TL



Olası bir artış ile: 2728 TL







Huawei Mate 10 Pro



İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4399 TL



Olası bir artış ile: 5718 TL







Huawei p20 Pro

İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL



Olası bir artış ile: 6498 TL







Huawei p20

İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3999 TL



Olası bir artış ile: 5198 TL







Huawei p20 Lite

İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2599 TL



Olası bir artış ile: 3378 TL







LG G7 ThinQ

İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4899 TL



Olası bir artış ile: 6368 TL







LG Q7 Plus

İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1999 TL



Olası bir artış ile: 2598 TL







SONY XPERIA XA1 PLUS

İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL



Olası bir artış ile: 2078 TL









