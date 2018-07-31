Akıllı telefonlar gibi akıllı televizyonlar da Ne izlediğimizi itinayla takip ediyorlar!





İnternete bağlı olarak çalışan akıllı cihazlar, bilinçsiz kullanıldığında ise birçok riski beraberinde getiriyor. Bu cihazlardan biri olan ve kullanımı gitgide yaygınlaşan akıllı televizyonların birçoğunun, kullanıcıların izlediği programlardan reklamlara kadar pek çok bilgiyi toplayarak üçüncü parti şirketlere sattığı ortaya çıktı. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, akıllı televizyonların taşıdığı risklerin ve daha bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.





Evimizdeki akıllı cihazların sayısı her geçen gün artıyor. Sadece akıllı telefonlar değil televizyonlar, fitness bileklikleri, saatler, buzdolapları, bebek monitörleri gibi onlarca tip akıllı cihaz pek çok kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Ancak bu cihazlar birçok riski de beraberinde getiriyor. Son olarak ABD’de, üretici firmalar tarafından yüklenen özel yazılımlarla akıllı televizyon kullanıcılarının davranışlarının takip edildiği ve hedefli reklamlar için üçüncü parti şirketlere satıldığı ortaya çıktı.





İzinsiz toplanan kullanıcı verileri reklam amaçlı satılıyor





Akıllı cihazlar, kullanıcı gizliliği için gitgide daha büyük bir tehdide dönüşüyor ancak çok az sayıdaki tüketici bu cihazların güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun farkında. Amerika’daki güncel bir araştırma, akıllı televizyonlar aracılığıyla milyonlarca kullanıcının takip edildiğini ortaya koyuyor. Kullanıcıların izlediği televizyon programları ve reklamlar, oynadıkları çevrimiçi oyunlar ve yükledikleri uygulamalar gibi bilgiler, televizyon ile birlikte gelen yazılımla analiz edilerek kullanıcı profili çıkarılıyor. Kullanıcı verilerini izin almaksızın toplayan bu yazılımlar, popüler markaların ürettiği akıllı televizyonların birçoğunda da yer alıyor. Elde edilen veriler program yapımcılarına ve kanal sahiplerine satılıyor ve kullanıcıya uygun reklam içerikleri belirlenmesine yardımcı oluyor.





Tüketiciden kişiselleştirilmiş içerik hizmeti ile izin alınıyor!





Akıllı televizyon sahiplerinin kullanıcı bilgilerinin reklam amaçlı kullanılacağı konusunda açık bir izin alınmıyor ancak üreticiler, kullanıcıların %90’ından fazlasının kişiselleştirilmiş içerik hizmetini kabul ederek onay verdiğini belirtiyor. Bitdefender Antivirüs uzmanları kullanıcılara, cihaz kurallarını dikkatlice okuyarak bilinçli bir tüketici olmalarını, verilerinin nasıl kullanıldığına dair bir açıklama belirtilmemişse veya yetersizse cihaz yetkililerine danışarak detaylı bilgi almalarını ve dilerlerse kişiselleştirilmiş içerik özelliğini devre dışı bırakmalarını öneriyor.