Samanyolu Haber /Teknoloji / Akıllı telefonlar aile mutluluğunu olumsuz etkiliyor /24 Nisan 2017 14:40

Akıllı telefonlar aile mutluluğunu olumsuz etkiliyor

Anne - babaların aşırı cep telefonu kullanmasının aile hayatını olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Akıllı telefonlar aile mutluluğunu olumsuz etkiliyor


İngiltere Dijital Farkındalık kuruluşunun yaptığı çalışmaya katılan 11 ila 18 yaşındaki 2 bin çocuğun yüzde 14'ü, anne ya da babalarının yemek sırasında cep telefonlarıyla meşgul olduğunu belirtti.
Ancak araştırma kapsamında soru yöneltilen 3 bin anne - babanın yüzde 95'i akşam yemeği sırasında telefonlarıyla ilgilendiklerini reddettiler.
Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 82'si yemek sırasında cep telefonlarının kullanılmaması gerektiğini söylerken, yüzde 22'si cep telefonları yüzünden aile olarak güzel vakit geçiremediklerini ifade etti.
Çocukların yüzde 36'sı ise bugüne kadar en az bir kez anne ya da babalarından telefonlarını bırakmalarını istediklerini belirtti.
'Bu araştırma uyarı olmalı'
Çocukların sorulara verdiği yanıtlar, anne ve babalardan beklentiyi ortaya koysa da, ankete katılan ebeveynlerin yüzde 90'ı kendi cep telefonu kullanımlarının çocuklarla iletişime mani olmadığını söylüyor.
Araştırmayı yürüten Dijital Farkındalık kuruluşunun kurucularından Emma Robertson, anne - babaların bir diğer sorununun ise çocukların günün ne kadarlık bir kısmını internette geçirdiğini bilmemeleri olduğunu ifade ediyor.
Robertson, "Umarız araştırmamız anne - babalar için bir uyarı niteliği taşır ve çocuklarıyla hem internet hem de sosyal medya konularını derinlemesine konuşurlar" diyor.
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