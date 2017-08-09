'Akif de artık benim gibi medeni ölü'

Koru kendi blogunda yazdığı yazıda Akif Beki'ye çağrıda da bulundu.

O yazıdan ilgili bölüm:





Akif Beki’ye çağrımdır







Akif Beki de benim gibi ‘medeni ölüler’ arasına karıştı.





Devlet sözcüğünü büyük harflerle yazanlar medyada kimlerin kalıp kimlerin kalamayacağına da karar veriyorlar.





Ben meselâ ‘orta zekâlı’ olduğum ve muhafazakarları kendileri kadar iyi temsil edemediğim için yazamaz hale gelmişim.





Pardon, ‘medeni ölü’ olmuşum.





Artık gazetelerde yazamaz hale gelmiş kimler varsa hepsi için bu sıfat kullanılıyor: Medeni ölü…





Hürriyet iyi bir okuyucu kitlesi bulunduğu bilinen Akif Beki ile yollarını ayırmaya hangi gerekçeyle karar verdi, bilmiyorum. Genel yayın yönetmeninin kuru bir “Artık sizinle birlikte olamayacağız” mesajını ilettiği anlaşılıyor.





Ortalıkta ‘üstün zekalı’ yazarlardan ve televizyon yorumcularından geçilmiyor artık.





Ne yapalım, bu da böyle bir dönem işte.





Geçmiş olsun Akif Beki. Sana yazdıracak gazete umarım çıkar; ama çıkmazsa aramızda her zaman yerin olduğunu biliyorsun.

Fehmi Koru