Fenerbahçe kurtuldu, Akhisar veda etti

Süper Lig’de 32. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe, Akhisarspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve 40 puana yükseldi.





Bu sonuçla Fenerbahçe düşme hattından kurtulurken Kulüp Başkanı Ali Koç derin bir nefes aldı.





Diğer tarafta 25 puanda kalan Akhisarspor, Süper Lig’e veda etti. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.





AKHİSAR PENALTI FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ





Fenerbahçe, 28’de Roberto Soldado ve 30’da Nabil Dirar’ın golleriyle galibiyete uzandı. Akhisarspor ise 45+3’te Helder Barbosa’yla farkı bire indirdi, ancak geri dönmeyi başaramadı.





Ev sahibinde Soldado 42’de penaltıdan yararlanamadı. Fatih Öztürk penaltıyı kurtarmayı başardı.





FENERBAHÇE VE AKHİSARSPOR'DA İLK 11'LER:





FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, M. Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado







TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal





AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Caner, Aykut, Güray, Zeki, Sissoko, Rotman, Bokila, Barbosa, Manu





TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak





Cezalı Volkan Demirel ile sakatlıkları bulunan Michael Frey, Şener Özbayraklı, Ferdi Kadıoğlu ve Mehmet Ekici kadroda yer alamadı.





Konuk ekip Akhisarspor’da ise sakatlığı bulunan Edin Cocalic ve Bilal Kısa karşılaşmada forma giyemedi.



