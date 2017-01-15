Samanyolu Haber /Dünya / Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 100 göçmen kayıp /15 Ocak 2017 14:33

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 100 göçmen kayıp

Akdeniz'in Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne alabora olması sonucu 100 göçmen denizde kayboldu. İtalyan sahil güvenlik birimleri, şu ana kadar denizden 8 cesedin çıkarıldığı, 4 göçmenin de kurtarıldığını açıkladı.

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 100 göçmen kayıp


Libya'nın 30 deniz mili (50 km) açığında, 100'den fazla göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu.
İtalyan sahil güvenlik ekipleri 4 göçmeni denizden çıkarırken, 8 göçmenin de cesedine ulaşıldığını duyurdu.
Göçmenlerin milliyeti henüz belirlenemedi.
Denizde kaybolan göçmenleri kurtarma çalışmalarına Avrupa Birliği Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (FRONTEX) bağlı ekiplerle iki gemi katılıyor.
2017'de 5 binden fazla göçmen öldü
2017'nin ilk iki haftasında deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşan göçmenlerin sayısı 1000'i geçerken, Cuma günü de İtalyan sahil güvenliği, Akdeniz'de 500 göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yılın ilk haftasında 11 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.
UNHCR'nin raporuna göre 2016 yılında yaklaşık 5 bin 22 göçmen Avrupa'ya gitmeye çalışırken yaşamını yitirdi.
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