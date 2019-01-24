Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem İzmir'de de hissedildi

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin 86,74 kilometre açığı olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Depremin 22,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.





SON DEPREMLER NEREDE OLUYOR





Türkiye'de yaşanan son depremler Türkiye'de ve dünyada her gün çok sayıda deprem meydana geliyor. Ancak yaşanan son depremlerin pek çoğu 3 ve altı şiddette olduğu için bizler tarafından hissedilmiyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise son depremlerin tamamını takip ediyor ve verilerini tutuyor. Bu verilere göre olası deprem durumlarına yönelik önlemler alınıyor. Türkiye'de yaşanan depremleri aşağıda yer alan bağlantıdan öğrenebilirsiniz.