Samanyolu Haber /Gündem / Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem /05 Temmuz 2019 20:00

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.Depremin saat 17.19'da, 6.53 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
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