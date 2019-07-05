Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.Depremin saat 17.19'da, 6.53 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

