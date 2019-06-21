Samanyolu Haber /Gündem / Akdeniz gergin... Türkiye ikinci sondaj gemisini yolladı, Avrupa'dan kınama mesajı geldi /21 Haziran 2019 10:57

Akdeniz gergin... Türkiye ikinci sondaj gemisini yolladı, Avrupa'dan kınama mesajı geldi

Türkiye, petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için ikinci sondaj gemisi Yavuz’u da Doğu Akdeniz’e gönderdi.

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinden yolan çıkan Yavuz’u uğurlama töreninde konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sondaj çalışmalarının Temmuz'da başlayacağını, yaklaşık bin metre su derinliği ve 3 bin metre sondajla beraber çalışmaların yapılacağını söyledi.

Yavuz’un Karpaz 1 kuyusu için Doğu Akdeniz'de çalışmalara başlayacağını söyleyen Enerji Bakanı Dönmez, sondajın 3300 derinlikle 3 ayda tamamlanacağını açıkladı.

Bu arada Avrupa Birliği Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri nedeniyle kınayarak, söz konusu faaliyetlerin devamının AB-Türkiye ilişkileri açısından ‘çok ciddi’ sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Brüksel'de yapılan AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katıldığı zirvede, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege'de faaliyetlerine devam etmesi kınandı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre  bu durumun ‘ciddi anlamda endişe’ye yol açtığı belirtilen bildiride, Türkiye’nin bu faaliyetlere devam etmesi halinde bu durumun AB-Türkiye ilişkileri açısından "doğrudan çok ciddi olumsuz sonuçlar" doğurabileceği vurgulandı. Zirvede Türkiye’den Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi talep edilerek, Doğu Akdeniz’de sondaj arama çalışmalarından uzak durması istendi.

BURAYA NASIL GELİNDİ?

Kıbrıs yönetimi, ada çevresinde büyük çaplı doğalgaz yataklarının tespit edilmesinin ardından, İtalya‘dan Eni, Fransa’dan Total ve ABD’den ExxonMobil gibi şirketlerle, bu yataklar üzerinde sondaj ve işletme çalışmaları yapmak üzere anlaşmalar imzaladı. Türkiye ise Türk tarafının bu faaliyetlere dahil edilmediği sürece, doğalgaz çıkarılmasına karşı geliyor. Türkiye ayrıca uluslararası hukuka göre kendi kıta sahanlığında olduğunu belirttiği Kıbrıs açıklarındaki bölgelerde bir süredir doğalgaz arama faaliyetleri yürütüyor. 

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