Akdeniz’de art arda depremler







Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Antalya’daki depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.1, Akdeniz’deki depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü.