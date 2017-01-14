Samanyolu Haber /Gündem / Akdeniz’de art arda depremler /14 Ocak 2017 09:43

Akdeniz’de art arda depremler

Antalya'da ve Akdeniz açıklada 00.43'te art arda iki deprem meydana geldi.

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Akdeniz’de art arda depremler

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Antalya’daki depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.1, Akdeniz’deki depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü.
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