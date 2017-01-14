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Akdeniz’de art arda depremler
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Akdeniz’de art arda depremler
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14 Ocak 2017 09:43
Akdeniz’de art arda depremler
Antalya'da ve Akdeniz açıklada 00.43'te art arda iki deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Akdeniz’de art arda depremler
Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Antalya’daki depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.1, Akdeniz’deki depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü.
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