Samanyolu Haber /Ekonomi / Akbank sendikasyon kredisini henüz yenileyemedi /14 Eylül 2018 22:39

Akbank sendikasyon kredisini henüz yenileyemedi

Bloomberg'in haberine göre Akbank sendikasyon kredisini henüz yenilemedi ve ve yenileme görüşmeleri sırasında daha yüksek bir faiz önererek teklifini iyileştirdi.

SHABER3.COM

Paraanaliz.com'un aktardığına göre Bloomberg’in bir başka haberinde ise benzer görüşmelerle sendikasyon kredisi yenileme çalışması yapan tek Türk bankası Akbank değil; yıl sonuna kadar Türk bankaları 6 milyar dolar krediyi yabancı kreditörlerle yenilemek (rool-over) zorunda.

Habere göre Akbank Eylül ortasında vadesi gelen sendikasyon kredisini yenilemek için önerdiği faiz oranını yükseltmek zorunda kaldı. Bloomberg’e göre, Akbank’ın bu sendikasyonda performansı sene sonuna kadar 6 milyar dolar roll-over yani  borç yenilemesi yapacak olan Türk bankaları için turnusol testi.

“Süreci yakından takip eden uzmanlara” dayandırarak haberi veren Bloomberg'e göre banka her iki vadede teklifi 75 baz puan yükseltti, ayrıca “lead” yani krediyi aranje eden bankalara ödeyeceği masrafı da bir miktar yükseltmeyi teklif etti ancak bu bilgi Akbank tarafından teyid edilmedi.

Aynı kaynaklara göre halen Akbank 1 yıl vadede borçlanmak için LIBOR artı 200 (70 baz puan artırdı), 2 yıl vade için LIBOR artı 290 puan faiz teklif diyor. Ayrıca, Akbank’ın kredi notu B veya B2’ye gerilerse, banka ek bir faiz ödeyecek.

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