Akaryakıttaki son indirim işe yaramadı... Büyük firmalar uygulamadı

Petrol Ofisi, Opet, Total ve Lukoil gibi akaryakıt piyasasının çoğunluğunu elinde bulunduran firmalar indirim yapmadı. İndirimin Ankara’dan gelen talimat üzerine yapıldığı iddiaları şu ana kadar tekzip edilmedi.

Daha önce zam ya da indirim yapılacağını ilan eden Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası’nın (PÜİS) açıklama yapmaması dikkat çekti.

ANADOLU AJANSI: ANKARA’DA BENZİNİN FİYATI 6.07 TL’YE İNDİ

Devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı (AA) 9 Mayıs itibarıyla benzinin litre fiyatında 5, motorinde ise 7 kuruş indirim yapıldığını kaydetti.

AA, Ankara’da litresi ortalama 6.12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.07 liraya gerilediğini kaydetti. Ajans haberine göre benzinin litresi İstanbul’da 6.06 liradan 6.01 liraya, İzmir’de 6,08 liradan 6.03 liraya düştü.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara’da ortalama 5.63 liradan 5.56 liraya, İstanbul’da 5.58 liradan 5.51 liraya, İzmir’de 5.62 liradan 5.55 liraya indi.

‘TALİMAT GELDİ, İNDİRDİK’

AA’nın haberinde yer verdiği akaryakıt indiriminin dünyada Brent tipi petrolün varil fiyatının 77 doları aştığı, doların 4.30 TL üzerine tırmandığı bir dönemde yapılması konuya farklı bir boyut kazandırdı.





IPA muhabiri İstanbul’da farklı istasyonlarda kasiyerlere, “Benzin ve motorin fiyatında indirim yaptınız mı?” sorusunu yöneltti. İndirim yapan firmalar arasında yer alan Shell’in merkezi istasyonlarından birinde kasiyer, “Dün talimat geldi, indirdik. Aslında zam geleceği söylenmişti.” cevabını verdi.





Akaryakıt dağıtım şirketlerinin üyesi olduğu PÜİS’in resmi internet sitesinde indirim hakkında herhangi bir ibare yer almadı.









Yüzde 21,16 pazar payı ile akaryakıt sektöründe lider konumunda bulunan Petrol Ofisi, 9 Mayıs itibarıyla fiyatlarda değişiklik yapmadı.









PAZAR LİDERİ PETROL OFİSİ ANKARA’DA BENZİN 6.12 TL









AA’nın indirim haberine rağmen büyük dağıtım şirketlerinin fiyat listelerinde değişiklik olmaması dikkatten kaçmadı. Pazar payı olarak sektörün lideri konumundaki Petrol Ofisi’nde 8 Mayıs ila 9 Mayıs tarihleri arasında herhangi bir tarife değişikliği sözkonusu değil.





9 Mayıs itibarıyla Petrol Ofisi’nde (POAŞ) benzinin litre fiyatı İstanbul Anadolu yakasında 6.09 TL, Ankara’da 6.12 TL, İzmir’de 10 TL. POAŞ’ta motorin ise İstanbul’da 5.56 TL, Ankara’da 5.59 TL ve İzmir’de 5.59 TL.









Yüzde 17,58 ile POAŞ’ı müteakip ikinci sırada yer alan OPET’in akaryakıt fiyat listesi de aynı görünüyor.





OPET DE İNDİRİM YAPMADI









POAŞ’ın ardından en fazla akaryakıt istasyonu bulunan Koç ailesinin Öztürk ailesi ortak işlettiği OPET de indirim yapmadı.





OPET’te benzin İstanbul’da 6.08 TL, Ankara’da 6.11 TL ve İzmir’de 6.07 TL. Şirket motorini ise İstanbul’da 5.53 TL’den, Ankara’da 5.56 TL’den ve İzmir’de 5.54 TL’den satıyor.





Lukoil ve Total istasyonlarında da fiyatlar değişmedi.





AA’nın ‘akaryakıt fiyatlarına indirim’ başlıklı haberinde geçen tutarda indirim Aytemiz, Shell, BP ve bazı küçük istasyonlar ile sınırlı kaldı.









Sektörün üst kurulu olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2 ay boyunca ‘tavan fiyat’ uygulama yetkisine sahip.





DÜNYA GAZETESİ: EPDK TELEFONLA ARADI





Dünya Gazetesi’nde Selçuk Altun ilk defa karşılaşılan bu durumu haberleştirdi. Altun’un haberine göre mevcut piyasa şartlarında hem benzin hem de motorinde litre bazında 15-20 kuruşluk zam olması gerekiyordu.





Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dağıtıcı firmalarla telefonla görüşerek inisiyatif kullanmalarını sağladı.





24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak partili cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminden önce yapılan son indirimde ekonomik değil, siyasi saiklerin ağır bastığı belirtiliyor.





Benzinin litre fiyatında en son 14 Nisan’da ortalama 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 13 Nisan’da 13 kuruş zam yapılmıştı.









Türkiye’de benzinin litre fiyatında verginin payı yüzde 57.





Motorinin litre fiyatında verginin payı ise yüzde 50.









TÜRKİYE’DE BENZİN FİYATINDA VERGİNİN PAYI YÜZDE 57





Türkiye’de akaryakıttan alınan vergi oranı benzinde yüzde 57 (Özel Tüketim Vergisi+Katma Değer Vergisi), motorinde ise yüzde 50.





Benzin ve motorinin perakende satış fiyatı, ‘rafineri (TÜPRAŞ) çıkış fiyatı+vergi+ana dağıtıcı brüt kâr payı+bayi brüt kâr payı+nakliye’ formülü ile tespit ediliyor.





Bu formülde aslan payını ise devletin aldığı vergiler teşkil ediyor.