Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıtta zam artık pompaya yansıyor... Benzin ve motorinin fiyatı arttı /08 Ocak 2019 18:05

Akaryakıtta zam artık pompaya yansıyor... Benzin ve motorinin fiyatı arttı

Motorinin litre fiyatına 9 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere ortalama 18, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.

SHABER3.COM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde ortalama 18, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5.76 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5.63 liradan 5.81 liraya, İzmir'de ise 5.71 liradan 5.89 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 5.94 liradan 6.11 liraya, İstanbul'da 5.82 liradan 5.99 liraya, İzmir'de de 5.92 liradan 6.09 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akaryakıtta zam artık pompaya yansıyor... Benzin ve motorinin... Sonraki Haber >>

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Paraşütçü hortuma kapıldı

Paraşütçü hortuma kapıldı

İlginç bir cenaze töreni !

İlginç bir cenaze töreni !

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:48:25