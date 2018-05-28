Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıta zam yapıldı, ÖTV'den düşülerek pompaya yansıtılmadı /28 Mayıs 2018 22:21

Akaryakıta zam yapıldı, ÖTV'den düşülerek pompaya yansıtılmadı

Akaryakıt fiyatlarında ortaya çıkan zam ihtiyacı, seçimler sebebiyle ÖTV düzenlemesiyle 2'nci kez pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.

SHABER3.COM

Seçim sebebiyle oylara yansımaması için ilk defa gündeme getirilen vergi düşürme politikası vatandaşa yaramaya devam ediyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı, bu gece yarısından itibaren motorin ve benzinde oluşan 8 kuruşluk zam ihtiyacını karşılamak üzere 2'nci kez uygulanacağı belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 2,1241 liradan 2,0424 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2,2461 liradan, 2,1644 liraya, motorinde 1,5679 liradan 1,4871 liraya, LPG'de kilogramda 1,6501'den 1,5121'e düşürüldü.

Öte yandan EPGİS, gazyağı fiyatında 18 kuruşluk indirim yapıldığını duyurdu.

BENZİN 6.5 TL'Yİ GEÇECEKTİ

İkinci kez yapılan uygulama ile benzin fiyatınun 6.5 TL'yi, motorininse 6 TL'yi geçmesinin önüne geçilmiş oldu. Hali hazırda benzin İstanbul'da 6.25, motorinse 5.70 TL seviyelerinden satılıyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akaryakıta zam yapıldı, ÖTV'den düşülerek pompaya... Sonraki Haber >>

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:01:55