Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıta müthiş zam.... Artık pompaya yansıyacak /16 Ağustos 2018 08:30

Akaryakıta müthiş zam.... Artık pompaya yansıyacak

AKP seçim sürecinde akaryakıta gelen zamları ÖTV'den indirin yaparak pompalara yansıtmıyordu. Ancak hazinenin kaybını telafi etmek için büyük bir zam yaptı

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Akaryakıt fiyatlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Buna göre benzin ve motorinde pompa fiyatı sadece bir kerelik yüzde 9 arttı.
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