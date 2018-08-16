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Akaryakıta müthiş zam.... Artık pompaya yansıyacak
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Akaryakıta müthiş zam.... Artık pompaya yansıyacak
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16 Ağustos 2018 08:30
Akaryakıta müthiş zam.... Artık pompaya yansıyacak
AKP seçim sürecinde akaryakıta gelen zamları ÖTV'den indirin yaparak pompalara yansıtmıyordu. Ancak hazinenin kaybını telafi etmek için büyük bir zam yaptı
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Akaryakıt fiyatlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Buna göre benzin ve motorinde pompa fiyatı sadece bir kerelik yüzde 9 arttı.
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