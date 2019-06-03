Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıta indirim geldi ama fiyat hala aynı /03 Haziran 2019 21:10

Akaryakıta indirim geldi ama fiyat hala aynı

Otogazın litre fiyatında 32, pompa fiyatında 12 kuruş; benzinin litre fiyatına 39, pompa fiyatında 9 kuruş indirim yapıldı. Motorinde 13 kuruş indirimle devlet katkısı sona erdi ancak pompa fiyatı değişmedi.

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EPGİS’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “4 Haziran tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 30, otogazda 20, motorinde 13 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” denildi.

Bu indirimlerle motorin benzin ve otogazda ÖTV’nin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen eşel mobil sisteminde motorin, benzin ve otogazda destekler sıfırlandı.

EPGİS’den yapılan ikinci açıklamada, “4 Haziran tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 9, otogazda 12 kuruş/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” denildi.

Motorinde eşel mobil ile karşılanan ÖTV miktarı geçen hafta yapılan iki indirimle 40 kuruştan 13 kuruşa gerilemişti.

Eşel mobil sisteminin TL’deki değer kayıpları ile birlikte Mart ayından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlamasıyla birlikte, akaryakıtta 27 Mayıs’a kadar devlet tarafından karşılanan tahmini vergi 1.32 milyar TL idi.

Eşel mobil sistemi otogazda Mart ortasından itibaren, benzin ve motorinde ise Nisan ortasından itibaren yeniden uygulanmaya alınmıştı.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık ayı başında sıfırlanmıştı.

Eşel mobil sistemi ÖTV’nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.
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