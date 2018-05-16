Akaryakıta gelen zamları açıklayacak cesur bulundu...

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş benzin, motorin ve LPG'ye gelecek zam ve indirimleri bir gün önce mesai bitiminden sonra saat 19:00'da açıklayacaklarını, duyuruyu internet sitesi yerine EPGİS'in Twitter'daki @trepgis hesabı üzerinden yapacaklarını söyledi. Normalde fiyat mekanizmasının resmi muhatabının da fiyatları açıklayan kurumun da TÜPRAŞ olduğuna dikkat çeken Aktaş, “Fiyatı biz belirlemiyoruz. Biz de sonuçta TÜPRAŞ'tan aldığımız bilgiyi aktaracağız. Yani kendiliğimizden bir fiyat açıklamayacağız” dedi. Aktaş, zamlı fiyatları erken açıklamalarının bayilere yüzde 10 civarında bir ek maliyet bindirdiğini, buna rağmen bayilerin erken açıklama konusuna sıcak baktığını söyledi.





ZAM GELDİKÇE KAÇAK ARTACAK

Fesih Aktaş, halen sektörde fiziki olmasa da fatura üzerinden büyük ölçüde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını, aynı faturayla birden fazla bayiye akaryakıt satılmış gibi gösterilerek devletten vergi kaçırıldığını söyledi. Bu sayede bazı bayilerin vatandaşa ucuz akaryakıt sattığına işaret eden Aktaş, “Akaryakıt fiyatları böyle yükseldikçe kaçakçılık oranı da ucuz kaçak akaryakıta talep de artacaktır. Ucuza satılan ürünün kalitesiz olduğunu söyleyemem. Ancak devletin büyük zarara uğradığı kesin. Bunu önlemenin yolu ise KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e çekip aradaki 17 puanı ÖTV'ye eklemekten geçiyor” dedi. Başkan Aktaş, son yapılan benzin ve motorin zamlarının düşük kaldığını, zam yükünün devam ettiğini, üstelik zamların yeteri kadar yansıtılmaması nedeniyle yapılması gereken gerçek zamların kartopu gibi büyüdüğünü söyledi.