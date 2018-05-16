Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıta gelen zamları açıklayacak cesur bulundu... /16 Mayıs 2018 17:20

Akaryakıta gelen zamları açıklayacak cesur bulundu...

Şimdiye kadar akaryakıt ve LPG’ye gelen zamları bir gün öncesinden açıklayan Petrol İşverenleri Sendikası’nın (PÜİS) seçimlere kısa süre kala bu uygulamadan vazgeçmesinin ardından devreye rakip sendika girdi. Son dönemde kayıtlı üye sayısını hızla artırarak dikkatleri çeken Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıta gelen zamları ya da indirimleri bir gün önceden vatandaşlara duyurma kararı aldı.

SHABER3.COM

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş benzin, motorin ve LPG'ye gelecek zam ve indirimleri bir gün önce mesai bitiminden sonra saat 19:00'da açıklayacaklarını, duyuruyu internet sitesi yerine EPGİS'in Twitter'daki @trepgis hesabı üzerinden yapacaklarını söyledi. Normalde fiyat mekanizmasının resmi muhatabının da fiyatları açıklayan kurumun da TÜPRAŞ olduğuna dikkat çeken Aktaş, “Fiyatı biz belirlemiyoruz. Biz de sonuçta TÜPRAŞ'tan aldığımız bilgiyi aktaracağız. Yani kendiliğimizden bir fiyat açıklamayacağız” dedi. Aktaş, zamlı fiyatları erken açıklamalarının bayilere yüzde 10 civarında bir ek maliyet bindirdiğini, buna rağmen bayilerin erken açıklama konusuna sıcak baktığını söyledi.

ZAM GELDİKÇE KAÇAK ARTACAK
Fesih Aktaş, halen sektörde fiziki olmasa da fatura üzerinden büyük ölçüde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını, aynı faturayla birden fazla bayiye akaryakıt satılmış gibi gösterilerek devletten vergi kaçırıldığını söyledi. Bu sayede bazı bayilerin vatandaşa ucuz akaryakıt sattığına işaret eden Aktaş, “Akaryakıt fiyatları böyle yükseldikçe kaçakçılık oranı da ucuz kaçak akaryakıta talep de artacaktır. Ucuza satılan ürünün kalitesiz olduğunu söyleyemem. Ancak devletin büyük zarara uğradığı kesin. Bunu önlemenin yolu ise KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e çekip aradaki 17 puanı ÖTV'ye eklemekten geçiyor” dedi. Başkan Aktaş, son yapılan benzin ve motorin zamlarının düşük kaldığını, zam yükünün devam ettiğini, üstelik zamların yeteri kadar yansıtılmaması nedeniyle yapılması gereken gerçek zamların kartopu gibi büyüdüğünü söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akaryakıta gelen zamları açıklayacak cesur bulundu... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:31:48