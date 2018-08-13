Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıta çok büyük zam /13 Ağustos 2018 19:43

Akaryakıta çok büyük zam

Pek çok sektörde zam haberlerinin kapıda olduğu ifade edilirken ilk olarak döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

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Döviz fiyatlarındaki artışın ardından benzin ve motorine zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara  göre, benzine 46 kuruş, motorine ise 58 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı yarından itibaren geçerli olacak. Yeni zamlar ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansıtılmayacak. Bu sene seçimler öncesi alınan kararla akaryakıt zamlarının bir süre ÖTV'den düşülerek pompaya yansıtılmayacağı açıklanmıştı. Bitiş süresi belirtilmeyen uygulamanın en geç yılbaşında sona ereceği tahmin ediliyor

EPGİS tarafından sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle:

"14/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46, Motorinde 58 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

Kalorifer yakıtında 44, Fuel Oil’de 36, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de 36, Gaz yağın’da 49 kuruş artış olmuştur."
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