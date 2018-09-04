Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıt, elektrik gibi enerji ürünlerine zamlar Eylül'de de sürecek /04 Eylül 2018 10:30

Akaryakıt, elektrik gibi enerji ürünlerine zamlar Eylül'de de sürecek

Ağustos enflasyonunda temel mal ve enerji fiyatlarının belirleyici olduğunu bildiren Merkez Bankası, enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin eylül ayında da devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

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Merkez Bankası, dün TÜİK tarafından açıklanan ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,30 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 2,05 puan yükselerek yüzde 17,90 olduğunu hatırlatan TCMB, enflasyondaki yükselişte temel mal ve enerji fiyatlarının belirleyici olduğunu bildirdi. Açıklamada, gıda enflasyonunun da işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükseldiği belirtildi.

İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlendiğini paylaşan TCMB, "Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde hizmet sektöründe de genele yayılan fiyat artışları izlenmiştir. Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
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