Akar'ın yaveri: Dayaktan dağılmıştım, ifadelerim doğru değil

15 Temmuz sonrası verdiği ifade ve basına yansıyan fotoğrafları nedeniyle mahkemedeki ifadesi merak edilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eski yaveri yarbay Levent Türkkan, duruşmada ağır işkence altında ifade verdiğini söyledi.





Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı'nın savunması sırasında söz alan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri Levent Türkkan, “Samimi bir ifadem yok” dedi.





Türkkan “Samimi ifadem yok. Her tarafım dağılmıştı bana serum bağladılar beyin röntgeni çektiler. Samimi bir ifadem yok” açıklamasını yaptı. Yaver Türkkan, ağır işkence ve dayak sonrasında verdiğini söylediği ifadesi o günlerde yandaş havuz medyası manşetlerine yansımıştı.





Ağır dayak sonrası zorla imzalatıldığı ortaya çıkan sözde ifadesinde Türkkan'ın, cemaate mensup olduğu, soru çalarak subay olduğu gibi sözler söylediği yandaş basına haber yaptırılmıştı. Türkkan'ın aynı ifadesinde birçok isim verdiği de iddia edilmişti ancak bu ifadelerin hazır şekilde getirilerek imzalatıldığı üzerinde duruluyor.







