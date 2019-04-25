Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Akar'dan 'yeni askerlik sistemi' açıklaması /25 Nisan 2019 23:37

Bakan Akar'dan 'yeni askerlik sistemi' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında general olacak. Hiçbir engel yok" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu, sivil memurlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

"ERDEN GENERALLİĞE KADAR HİÇBİR ENGEL YOK"

Sivil memurların katkılarının herkes tarafından çok iyi bilindiğini belirten Bakan Akar, "Bir taraftan bize verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan da bu görevlerin ifasına çalışan sivil, asker tüm arkadaşlarımızın refahı için çalışmak bizim asli görevimizdir." diye konuştu.Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Akar, "Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında general olacak. Hiçbir engel yok. Önemli olan bireyin çalışması, kendini geliştirmesi ve katkısı yani performansı" dedi.
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