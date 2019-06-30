Akar'dan Libyalı general Hafter'e: Karşılık veririz

Libya’nın doğusunu kontrol eden ve başkent Trablus’taki Türkiye destekli hükümete savaş açan General Hafter’in Türkiye’yi ‘düşman’ ilan etmesinin ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan “Herhangi bir saldırının bedeli ağır olur” çıkışı geldi. Akar, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir” dedi.







‘TEDBİRİMİZİ ALDIK’





Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç değerlendirmesi sırasında Anadolu Ajansı’na konuşan Akar, “Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir” ifadelerini kullandı. Akar, ‘Libya’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini’ belirtti; Birleşmiş Milletler’in Libya’daki anlaşmazlıkları çözmeyi öngören çabalarına Türkiye’nin desteğinin süreceğini ekledi.





BİR AÇIKLAMA DA DIŞİŞLERİ'NDEN...





Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından 6 vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylendir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." denildi.

Libya’nın doğusundan, batıdaki BM ve Türkiye destekli hükümete savaş açan General Hafter, önceki gece sözcüsü aracılığıyla Türkiye’yi tehdit etmişti. Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Ankara’yı Trablus hükümetine verdiği askeri ve siyasi destek nedeniyle Libya’nın iç işlerine karışmakla suçlamış, Libya hava sahasına giren Türk uçakları ile limanlarına yanaşan Türk gemilerinin düşman hedefi sayılacağını söylemişti.





NE OLMUŞTU?





Libya’nın doğusundan, batıdaki BM ve Türkiye destekli hükümete savaş açan General Hafter, önceki gece sözcüsü aracılığıyla Türkiye’yi tehdit etmişti. Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Ankara’yı Trablus hükümetine verdiği askeri ve siyasi destek nedeniyle Libya’nın iç işlerine karışmakla suçlamış, Libya hava sahasına giren Türk uçakları ile limanlarına yanaşan Türk gemilerinin düşman hedefi sayılacağını söylemişti.