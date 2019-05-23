Samanyolu Haber /Gündem / Akar'dan 'İncirlik ve Kürecik' üsleriyle ilgili ilginç ima /23 Mayıs 2019 10:32

Akar'dan 'İncirlik ve Kürecik' üsleriyle ilgili ilginç ima

S-400 füzeleriyle ilgili ABD ile yaşanan gerilim sonrası bakan Hulusi Akar'ın 'uygulanacak yaptırımlara hazırlanıyoruz' sözlerinin gölgesinde kalan bir başka önemli demecini bugün yandaş yazar yazdı.

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Akar'ın NATO ve ABD askerlerinin kullanımına sunulan üslerle ilgili ilginç bir imada bulunduğu ortaya çıktı.
Havuz medyasından Mehmet Acet'in yazısından ilgili bölüm şöyle: 

Hulusi Akar’a, ABD’nin yaptırım tehditlerine karşı Türkiye’nin nasıl bir karşılık verebileceği, Kürecik ve İncirlik üslerinin kapatılması gibi bir seçeneğin gündemde olup olmadığı soruldu.

Sorunun yanıtını açıkta bıraktı, ‘Bazı şeyleri şimdiden konuşunca sihri bozuluyor. Sonuçlar ortaya çıktıkça kendi tedbirlerimizi alacağız’ demekle yetindi.

S-400 konusunda son derece kritik bir fotofinişe doğru ilerliyoruz.

Ankara için birkaç aylık zaman diliminde yapılacak olan tercihler, yeni yönelimler, hatta Akar’ın satır arasında bir cümle ile geçirdiği gibi ‘Yeni bir Dünya’da Türkiye’nin yerini alması’ gibi yeni durumları karşımıza çıkartabilir.

Şu birkaç ay o kadar önemli ki…"
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