Samanyolu Haber /Gündem / Akar ve Fidan yeniden Moskova'ya gidiyor /24 Ağustos 2018 10:26

Akar ve Fidan yeniden Moskova'ya gidiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün Moskova'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile bir haftalık aranın ardından yeniden bir araya geleceği açıklandı.

SHABER3.COM



Moskova'da geçen cuma Şoygu ile görüşen Akar ve Fidan, bugün bir kez daha Moskova'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la buluşacak.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Akar arasındaki görüşmede Suriye'deki son durum ele alınacak.

Açıklamada, "Şoygu ve Akar, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konular, Suriye'deki durum ve askeri kurumlar düzeyindeki Türk-Rus işbirliği ile ilgili geçen hafta başlattıkları kapsamlı diyaloğa devam edecek" dendi.

Şoygu ve Akar'ın 17 Ağustos'ta Moskova'da yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan bakanlık, o görüşmede sığınmacıların eve dönmesi de dahil olmak üzere Suriye'deki insani durumun en kısa sürede düzeltilmesi konusuna özel önem verildiğinin altını çizdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akar ve Fidan yeniden Moskova'ya gidiyor Sonraki Haber >>

Gurbetçinin isyanı: Devlet bizi Euro olarak görüyor

Gurbetçinin isyanı: Devlet bizi Euro olarak görüyor

Kamyonet kasasında göbek atan kadın ölümden döndü!

Kamyonet kasasında göbek atan kadın ölümden döndü!

Venezuela'daki deprem kameralara nasıl yansıdı

Venezuela'daki deprem kameralara nasıl yansıdı

Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar

Tarihi tankı geçit töreninde parçaladılar

Polis maçın ortasında sahaya girip futbolcu tutukladı

Polis maçın ortasında sahaya girip futbolcu tutukladı

Allah (C.C) onlara ihsan ettiği gibi size de bir ferec ve mahreç ihsan eder

Allah (C.C) onlara ihsan ettiği gibi size de bir ferec ve mahreç ihsan eder

Uçak motoru havada alev aldı

Uçak motoru havada alev aldı

Havalanmak isteyen küçük helikopter düştü

Havalanmak isteyen küçük helikopter düştü

Böyle bir motor kullanma şekli yok

Böyle bir motor kullanma şekli yok

İntikam için akaryakıt istasyonunu yaktı

İntikam için akaryakıt istasyonunu yaktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:25:12